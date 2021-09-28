Tekstil İhtisas Osb Müteşebbis Heyeti Toplantısı - Haberler
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Tekstil İhtisas Osb Müteşebbis Heyeti Toplantısı

Habermetre - Haberler | Toplum
Tekstil İhtisas Osb Müteşebbis Heyeti Toplantısı

Kahramanmaraş Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti, Valimiz Ömer Faruk Coşkun Başkanlığında toplandı.

KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Kahramanmaraş Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti, Valimiz Ömer Faruk Coşkun Başkanlığında toplandı.

Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin biran önce hizmete kazandırılması için yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantıya, Valimiz Ömer Faruk Coşkun'un yanı sıra, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, KMTSO Meclis Başkanı Hanifi Öksüz, müteşebbis heyeti üyeleri ve ilgili personel katıldı. Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı, gündem maddelerinin değerlendirilmesinin ardından son buldu.

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Haber: Tekstil İhtisas Osb Müteşebbis Heyeti Toplantısı - Haberler
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