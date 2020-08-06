HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Tekstil ihracatındaki artış sevindirdi

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, ihracatta tekstilde bir önceki aya göre yüzde 18,5, hazır giyimde de yüzde 33,5'lik artışa işaret ederek "Bu, ülke ekonomisinde her dönem mihenk taşı konumunda olan sektör temsilcilerinin yaşanan zorlu...

Tekstil ihracatındaki artış sevindirdi
06.08.2020 16:17 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:17

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, ihracatta tekstilde bir önceki aya göre yüzde 18,5, hazır giyimde de yüzde 33,5'lik artışa işaret ederek "Bu, ülke ekonomisinde her dönem mihenk taşı konumunda olan sektör temsilcilerinin yaşanan zorlu döneme rağmen fedakar ve gayretli çalışmalarındandır. Yükseliş ivmesinin devam edeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Engin, yaptığı yazılı açıklamada, temmuz ayı ihracat verilerini artış gösteren ihracat rakamlarını değerlendirdi. Dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminden devletin destekleri ve sanayicilerin dirayetli duruşları sayesinde güçlenerek çıkılacağını belirten Engin, "Yaşanan sıkıntılı döneme rağmen pandemi sonrası yeni normalde Türkiye ekonomisinin itici gücü olan ihracat rakamlarındaki artış, oldukça sevindirici. Açıklanan rakamlar, herkesin arzuladığı yükseliş trendinin göstergesi." ifadesini kullandı.

Bursa ve Türkiye'nin ana üretim ve ihracat kalemlerinden olan tekstilde, bir önceki aya göre yüzde 18,5, hazır giyimde de yüzde 33,5'lik artış yaşandığını aktaran Engin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, ülke ekonomisinde her dönem mihenk taşı konumunda olan sektör temsilcilerinin yaşanan zorlu döneme rağmen fedakar ve gayretli çalışmalarındandır. Yükseliş ivmesinin devam edeceğine inanıyorum. Haziran ayında yüzde 82,6 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, temmuzda yüzde 84,5'e ulaştı."

"Yılın ikinci çeyreğinde AB ekonomisinde yaşanan yüzde 11,9'luk, ABD ekonomisinde yaşanan yüzde 32,9'luk küçülme göz önüne alındığında Türkiye'nin ihracat değerindeki artış, önemli ve anlamlı." değerlendirmesini yapan Engin, pandemi sürecindeki olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin gücünü bir kez daha gösteren ihracattaki artışın ve dış ticaretteki olumlu performansın devamı için, ellerinden gelen katkıyı koymaya devam edeceklerini de kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Esnaf, erkek çocuğu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti 3. Sayfa
Esnaf, erkek çocuğu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek Ekonomi
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek Ekonomi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak Politika
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
İmzanın ardından ilk kez konuşan Mert Hakan'dan G.Saray'a gönderme: Verdiği sözü tutan tek kulüp F.Bahçe'ydi Spor
İmzanın ardından ilk kez konuşan Mert Hakan'dan G.Saray'a gönderme: Verdiği sözü tutan tek kulüp F.Bahçe'ydi
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı
Tokat'ın 2 bin yıllık termal suyu, bölgeye kurulan tesisle yeniden şifa dağıtmaya başladı
Tokat'ın 2 bin yıllık termal suyu, bölgeye kurulan tesisle yeniden şifa dağıtmaya başladı
İznik Gölü neredeyse 20 metre çekildi! Vatandaşlar tedirgin
İznik Gölü neredeyse 20 metre çekildi! Vatandaşlar tedirgin
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Son Dakika: Gökhan Gönül, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Beşiktaş'a veda etti
Son Dakika: Gökhan Gönül, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Beşiktaş'a veda etti
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Arda Turan, Galatasaray'dan 4 milyon TL garanti ücret alacak
Arda Turan, Galatasaray'dan 4 milyon TL garanti ücret alacak
Son Dakika: Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'la sözleşme imzaladı
Son Dakika: Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'la sözleşme imzaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Gupse Özay Acun Ilıcalı Merve Boluğur
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Beyrut Lübnan Twitter Patlama
Şu an buradasınız: Tekstil ihracatındaki artış sevindirdi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 16:20:33. #1.14#
title