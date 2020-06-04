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Tekstil ihracatında antiviral kumaş başarısı

Türkiye'nin önde gelen tekstil ihracatçılarından Menderes Tekstil, pandemi sürecinde geliştirdiği virüs ve bakterilere karşı koruma sağlayan kumaşla medikal tekstil alanında yaklaşık 22 milyon dolarlık bağlantıya imza attı.

Tekstil ihracatında antiviral kumaş başarısı
04.06.2020 13:19 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:19

Türkiye'nin önde gelen tekstil ihracatçılarından Menderes Tekstil, pandemi sürecinde geliştirdiği virüs ve bakterilere karşı koruma sağlayan kumaşla medikal tekstil alanında yaklaşık 22 milyon dolarlık bağlantıya imza attı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 4 bin kişinin çalıştığı tesislerde üretilen tekstil ürünleriyle yıllık ortalama 200 milyon dolar ihracat yapan firma, yeni tip koronavirüs sürecinin ardından Ar-Ge faaliyetlerine hız verdi.

Virüse karşı koruma sağlayan kumaş geliştirmek üzere çalışan mühendisler, antiviral, antibakteriyel, su itici ve leke tutmayan kumaş üretmeyi başardı.

Hızla ihracat bağlantısı yapan firma, bu kumaşla ilk olarak ABD pazarına sağlıkçılar için diktiği önlüklerle girdi. Bu pazarda kumaşın büyük ilgi görmesi sonrası Avrupa pazarına da giren firma, medikal tekstil pazarında payını hızla artırdı.

"Döşemelik kumaş bile olabilir"

Menderes Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Bilge Göksan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firma olarak salgın sürecinde alınan tedbirlerle birlikte üretime devam ettiklerini söyledi.

Sürece ayak uydurmak ve üretime devam etmek için yoğun çalışmalar yaptıklarına değinen Göksan, ilk olarak medikal önlükle işe başladıklarını belirtti.

Özel bir tasarımla geliştirdikleri kumaştan yaptıkları önlüğü anlatan Göksan, şunları kaydetti:

"Bunun özelliği, antiviral, anti bakteriyel, su itici ve leke tutmaz yapıda olması. Daha önce yapılmayan bir önlük. Koronavirüse karşı kullanıcı ile arasında bir bariyer oluşturuyor. Aynı zamanda bakterilere karşı da güvenle kullanılıyor. Kumaşı sağlıkçılar için önlük olarak ABD pazarına gönderdik. Yaklaşık 10 milyon dolarlık satışımız oldu. Bu pazarın ardından şimdi Avrupa'ya kumaş olarak ihraç etmek üzere 12 milyon dolarlık bağlantı yaptık. Ağırlıklı olarak Hollanda, Almanya ve İsviçre'ye göndereceğiz. Bundan yurt dışında maske ve önlük yapılabilecek. Ayrıca hastanelerde döşemelik kumaş olarak bile kullanılabilir. Gerçekten çok büyük ve güzel bir iş."

"Elaman arıyoruz"

Türk firmalarının dinamik yapısı nedeniyle salgın sürecine kolay uyum sağladığını, bunun Türkiye ihracatının en önemli güven kaynağı olduğunu aktaran Göksan, bu süreçte firma olarak eleman çıkarmak bir kenara yeni eleman aramaya başladıklarına işaret etti.

"Türk sanayicisi çok dinamik. Hemen, anında sürece ayak uyduruyor. Bizim başarımız buradan kaynaklanıyor." diyen Göksan, "Biz bu süreçte yeni eleman almaya başladık. Almaya da devam ediyoruz. Pandemi nedeniyle kısa süreli düşüş trendine giren ihracat rakamlarını yeni bağlantılar, yeni ürünlerle geçen yılki seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz. Zaten bu dönemde ihracatımız düşmüş olsa da üretimimiz düşmedi. Sezonda satacağımız ürünleri ürettik. Haziran ayında bunların satışını da yapacağız. Haziran ayında 20 milyon dolarlık bir ihracat rakamını yakalayacağız gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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