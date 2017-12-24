Tekstil İhracatçılarından Butekom'a Büyük Övgü

Tekstil ve hammaddeleri ile hazır giyim sektör temsilcileri Bursa'da buluştu. BTSO'nun vizyonuyla kente kazandırılan Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi'nin (BUTEKOM) yeni kompleksini inceleyen ihracatçı birlik başkanları, merkezin Ar-Ge ve inovasyon hedeflerine büyük katkı sağlayacağını ifade ettiler.



Tekstil sektörünün kanaat önderleri, sektörün geleceğini 22-23 Aralık tarihlerinde Bursa'da düzenlenen çalıştayda ele aldı. Türkiye genelinde tekstil sektörünün önde gelen kurum ve kuruluşlarının başkan ve yöneticilerinin hazır bulunduğu 'Ortak Sektör Kurulu Toplantısı' ve çalıştayın ardından basın toplantısı ile sektörün 2018 ve sonrasındaki stratejileri de açıklandı. Tekstil ihracatçıları, Bursa ziyareti kapsamında BTSO tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'de sektörlerin katma değerli üretimine dinamizm katacak BUTEKOM'da da incelemelerde bulundu.



Dev projeler tanıtıldı



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ve TİM Tekstil Sektör Konseyi Başkanı İsmail Gülle ve Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç'ın da yer aldığı heyeti BUTEKOM'da ağırladı. Başkan Burkay, ilk olarak ihracatçılara BUTEKOM'un faaliyetlerinin yanı sıra ileri teknoloji üretiminin yeni merkezi TEKNOSAB, Uludağ Kirazlıyayla'da hayata geçecek Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile inşaat çalışmaları hızla süren Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi projelerine ilişkin bilgiler verdi.



Üç mükemmeliyet merkezi birarada



Başkan İbrahim Burkay, komplekste yer alan 'Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi'nin tekstil sektörünün sürdürebilir büyümesine liderlik edeceğini söyledi. Merkezde yer alan 'İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi'nin de otomotivden havacılık ve rüzgar enerjisine kadar birçok sektörde dönüşüm sağlayan, üretim, test, sertifikasyon ve eğitim faaliyetleri ile entegre edilmiş bir merkez olacağını kaydeden Başkan Burkay, yakın zamanda Nanoteknoloji Mükemmeliyet Merkezi'ni de kompleks içerisinde hayata geçireceklerini söyledi.



Başkan Burkay, merkezde uzay, havacılık ve savunma tekstilleri, spor tekstilleri, kompozit malzemeler, ev teknik tekstiller ve giyim teknik tekstilleri gibi alanlarda bin 100'ün üzerinde test yapılabileceğini de sözlerine ekledi.



"Ar-Ge odak noktamız olmalı"



İTHİB Başkanı İsmail Gülle, tekstil sektörünün Türkiye'nin üretim ve ihracatına büyük güç katan lider sektörlerin başında geldiğini söyledi. Tekstil sektörü için belirlenen hedeflere ulaşabilmek için inovasyon ve Ar-Ge yatırımlarının üretime yansıması gerektiğini ifade eden Gülle, "Sektörlerimizin büyümesinde Ar-Ge ve tasarım olmazsa olmazlarımızdandır. Özellikle tekstil sektörü için tasarım oldukça önemli bir konu. Yerli üretimimizin ve sektör ihracatımızı hedeflerimize taşımak istiyorsak, mutlaka Ar-Ge yatırımlarına ağırlık vermeliyiz" dedi.



"Vizyon projeler bursa'da eyleme dönüşmüş"



İTHİB Başkanı İsmail Gülle, BTSO'nun liderliğinde Bursa'da Ar-Ge yatırımlarının her geçen yıl arttığını söyledi. BTSO öncülüğünde BEBKA'nın da destekleriyle hayata geçen BUTEKOM'un yeni teknoloji ve Ar-Ge kompleksinin sektörlerin nitelikli büyümesine liderlik ettiğini kaydeden Gülle, bu merkezlerin sayısının ülke genelinde artması gerektiğini vurguladı. İsmail Gülle, "Türkiye'nin hayalindeki birçok projenin BTSO liderliğinde Bursa'da eyleme dönüştüğünü görmek bizleri gururlandırıyor. BUTEKOM gibi merkezler, sektörümüzün katma değerli üretimi ve ihracatı çıtasını yükseltmeye devam edecek. Sektörümüzün sürdürülebilir büyümesi için bu gibi merkezlerin çalışmaları büyük önem taşıyor. Vizyon projelerinden dolayı BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay'ı ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA