Tekstil Hazır Giyim ve Konfeksiyon İstişare Toplantısı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini minimize etmek üzere önemli bir paket ile enerji alanında akü ve depolama konusunda kritik bir yatırımın yakında açıklanacağını söyledi.

Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Pamukkale'de bir otelde düzenlenen Tekstil, Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörleri İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomide yazdığı başarı hikayesinde ihracatçının payına dikkat çekti.

"İlk andan itibaren her ne yaptıysak birlikte yaptık." diyen Zeybekci, konuşmasında Endüstri 4.0 süreci ve elektronik ticaretin önemine vurgu yaptı.

Bu dönüşümleri yakalamak zorunda olduklarına işaret eden Zeybekci, otomotiv sektöründe dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak adımların atılması gerektiğini belirtti.

Zeybekci, "İnşallah birkaç hafta içinde enerji saklama ve akü ile ilgili, bunun yüzde 100'ünün Türkiye'de üretilmesiyle ilgili çok önemli bir yatırımı da Türkiye'ye kazandırdığımızı göreceksiniz." dedi.

Türkiye'nin 2017 yılında ihracatta, büyümede, istihdamda sağladığı başarının tesadüf olmadığına dikkati çeken Zeybekci, şöyle konuştu:

"Kurgulanmış, planlanmış, hedeflenmiş ve projelendirilmiş olan sonuçlardır bunlar. Şimdi büyük bir ihtimalle martın sonunda açıklanacak olan büyüme rakamı yüzde 6,3 - 6,5 seviyesinde gelecek. Bu bile son bir ay içinde 4 defa kendi içinde sözlü olarak revize edildi yukarı yönde. 3,5'lardan başladı, 'en son çeyrekte Türkiye yüzde 6'nın üstünde büyüyebilir' filan demeye başladılar. Yıl sonu ortalaması itibarıyla 7,1 - 7,2... Bunun kombinasyonu önemli. Yarısından fazlası özel sektör yatırımları ve ihracat katkısı ile oldu. 2017'de 2016'ya göre düzenlemiş olduğumuz yatırım teşvik belgeleri rakam olarak yüzde 81 arttı."

Tekstile teşvik

Tekstil, hazır giyim ve konfeksiyonla ilgili de teşvik düzenlemeleri yapacaklarını dile getiren Zeybekci, daha önce verilen teşvikleri güncelleyen, modernizasyon, yenileme ve kapasiteyle ilgili destekleri içine alan kombinasyonları yeniden hayata geçireceklerini bildirdi.

Verilen teşviklerle 2018 yılında Türkiye'de 100 milyar doların üzerinde özel sektör yatırımının yapılacağını ifade eden Zeybekci, "'2017'nin mart ayının sonunda Türkiye, yüzde 6 büyüyecek' dedik. Şimdi tekraren söylüyorum. 2018 yılında Türkiye'nin büyümesi yine tüm beklentilerin üzerinde bir performansta olacak. Yine bu ideal bir şekilde özel sektör yatırımlarıyla, üretim ve ihracatın net katkısıyla olacak." dedi.

Zeybekci, büyümede, ihracatta, yeni destekler ve teşviklerde tam gaz yola devam ederken enflasyonla da mücadele edeceklerini belirterek, "Özellikle aşırı oynak gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini minimize etmek için çok önemli bir paketi inşallah yakında Başbakanımız Binali Yıldırım'ın açıklayacak." diye konuştu.

Artık mazeret üretecek makamda olmadıkları, "kıytırık koalisyon" dönemlerinin bittiği değerlendirmesinde bulunan Zeybekci, bundan sonra siyasetin değişeceğini, uzlaşma, hoşgörü ve ittifakla genel anlamda toparlanma ve birlikteliğin geleceğini vurguladı.