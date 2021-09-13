Tekstil Girişimcilik Platformu başvuruları bekliyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekstil Girişimcilik Platformu başvuruları bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Tekstil Girişimcilik Platformu başvuruları bekliyor

Tekstil ve konfeksiyon sektörünün girişimcilik platformu "TechXtile Start-Up Challenge" bu yıl yeniliklerle üçüncü kez başlıyor.

Tekstil ve konfeksiyon sektörünün girişimcilik platformu "TechXtile Start-Up Challenge" bu yıl yeniliklerle üçüncü kez başlıyor. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB) sektörde yenilik kültürünü yaygınlaştırmak maksadıyla başlattığı proje kapsamında girişimciler 13 Eylül 2021 tarihinden itibaren projeleri ile başvuru yapabilecekler.

Ülkemizin birçok yeteneği ve hazine sayılabilecek zihni barındırdığına inandıklarını belirten UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "Maksadımız tekstil ve hazır giyim alanındaki katma değer yaratabilecek fikirleri desteklemek. Girişimlerin potansiyel müşterilere ulaşabilmesinin önünü açmak. Teknoloji ve metotların üretime dahil edilmesi, yenilikçi ürünler tasarlanması, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve tekstil alanında ihracatta katma değerin artırılmasını desteklemek" dedi

TechXtile Start-UpChallenge'a 18 yaşını doldurmuş herkesin başvurabilmesini mümkün kıldıklarını kaydeden Engin. "Vereceğimiz eğitimlerle kendisini geliştirmek isteyen, projesini melek yatırımcılar ve Start-Up geliştiricileri ile buluşturmayı hedefleyen bütün girişimcilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

UTİB tarafından tekstil sektöründe 2009 yılında başlatılan ve 10 yıl boyunca 251 projenin iş birliğine dönüşmesine yol açan Ar-Ge Proje Pazarı, 2019 yılında TechXtile Start-Up Challenge adını aldı. Bu süreci "Bursa'da tekstil ve hazır giyim sektörüne yönelik bir girişimcilik ekosistemi oluşturmayı hedefledik" diye açıklayan UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "2019 ve 2020 yılında TechXtile Start-Up Challenge adıyla sürdürdüğümüz programımız, Türkiye'nin tekstil sektörü odağındaki en önemli girişimcilik yarışması oldu. Pandemiye rağmen geçen yıl rekor bir artışla 174 projenin yarıştığı programımıza, kadın girişimcilerimizin ilgi göstermesi ile de dikkat çekti.

Sürekli yaşayan bir girişimcilik platformu haline gelen programımızı daha etkili kılmak için bu yıl yeni ve büyük bir adım daha attık. Mart ayında gerçekleştirdiğimiz çalıştay sonucunda 2021 yılında girişimcilik ile ilgili bütün faaliyetleri tek çatı altında toplayan bir girişimcilik platformuna dönüşümü sağladık. Paydaşlarımız Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon ihracatçıları Birliği (UHKİB), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Arge Merkezi (BUTEKOM) işbirliğiyle yıl boyu sürecek ve birden fazla faaliyeti bünyesinde barındıracak 'TechXtile Platform' ile hem ferdi girişimcilerin hem de firmaların girişimcilik yönlerini ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Girişimci adaylarının projelerinin yarıştığı 'Start-Up Challenge'ın yanı sıra, firmaların inovatif çalışmalarını diğer paydaşlar nezdinde sergileyeceği ve yarışacağı 'İnovasyon Ligi', Ekosistemi geliştiren ve ilham veren 'Akıl-Fikir Buluşmaları', kıymetli eğitimleri içeren 'Akademi' son alarak da finalistlerin üyeliğiyle sürekli desteklendiği 'Members Club' ile kesintisiz yaşayan, tekstilde sürekli özelleşmiş bir girişimcilik platformu haline getirdik" diye konuştu.

AR-GE'ye yatırım ihracat birim fiyatını 8 dolara çıkardı

Ar-Ge ve inovasyonun yüksek katma değeri beraberinde getirdiğini belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "Doğrudan ve dolaylı olarak 2 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan sektörümüz, ev tekstilinde dünyanın dördüncü, tekstilde ise Avrupa'nın üçüncü büyük ihracatçısı. Üretimde de Avrupa lideriyiz. Her yıl 15 milyonun üzerinde bir dış ticaret fazlası veren örnek ve başta gelen sektörlerden bir tanesiyiz. Kilogram başına ihracat birim fiyatını baktığımızda ise Türkiye ortalaması 1.12 dolar" dedi. - BURSA

Tekstil Girişimcilik Platformu başvuruları bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Tarlada 60 kuruş, markette 3 lira! Soğan üreticileri dertli

Tarlada 60 kuruş, markette 3 lira! Soğan üreticileri dertli
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ertuğrul Gazi Ekrem İmamoğlu Uğur İbrahim Altay
Magazin Mehmet Erdem Yeşim Salkım
Spor Mergim Berisha Cristiano Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün Mehmet Akif Ersoy Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tekstil Girişimcilik Platformu başvuruları bekliyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 12:59:22. #1.11#