Tekstil fabrikasının deposu alevlere teslim oldu

Uşak'ta bir tekstil fabrikasının deposunda başlayan yangına çok sayıda itfaiye tarafından müdahale ediliyor.

Uşak'ta bir tekstil fabrikasının deposunda başlayan yangına çok sayıda itfaiye tarafından müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre; saat 20.00 sıralarında Uşak merkez Sarayaltı Mahallesi Nuri Şeker Caddesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı depodaki yangına, çok sayıda itfaiye ekibi tarafından müdahale edildi. Polis, fabrikanın bulunduğu caddeyi trafiğe kapatarak, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırdı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediliyor. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı