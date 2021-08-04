Fabrikayı küle çeviren yangın kontrol altına alındı
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Fabrikayı küle çeviren yangın kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fabrikayı küle çeviren yangın kontrol altına alındı Bir fabrikanın depo kısmında başlayarak bütün fabrikayı etkisi altına alan yangın, ekiplerin çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

Fabrikayı küle çeviren yangın kontrol altına alındı

UŞAK - Bir fabrikanın depo kısmında başlayarak bütün fabrikayı etkisi altına alan yangın, ekiplerin çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 saat yanan fabrika kullanılmaz hale geldi.

Yangın saat 20.00 sıralarında Uşak merkeze bağlı Sarayaltı Mahallesi, Nuri Şeker Caddesi üzerinde bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıktı. İhbarlar üzerine olay yerine itfaiye, Motorize Yunus Ekipleri, Asayiş Şube resmi polis ekipleri ve trafik şube müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edilirken trafik ekiplerce bir süre trafiğe kapatıldı. . Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede bütün fabrikaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucunda yaklaşık olarak 3 saat sonrasında kontrol altına alınan yangında fabrikanın kullanılmaz hale geldi. Fabrikada yüklü miktarda malzemenin zarar gördüğü öğrenilirken yağınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fabrikayı küle çeviren yangın kontrol altına alındı
Fabrikayı küle çeviren yangın kontrol altına alındı
Fabrikayı küle çeviren yangın kontrol altına alındı
Fabrikayı küle çeviren yangın kontrol altına alındı
Fabrikayı küle çeviren yangın kontrol altına alındı
Fabrikayı küle çeviren yangın kontrol altına alındı
Fabrikayı küle çeviren yangın kontrol altına alındı
Fabrikayı küle çeviren yangın kontrol altına alındı
Fabrikayı küle çeviren yangın kontrol altına alındı
Fabrikayı küle çeviren yangın kontrol altına alındı
Fabrikayı küle çeviren yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç

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