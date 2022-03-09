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Tekstil fabrikasından Dünya Kadınlar Günü jesti

İhlas Haber Ajansı - İlkay Altay - Yerel
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Tekstil fabrikasından Dünya Kadınlar Günü jestiBURSA Bursa'nın İznik ilçesinde 200 çalışanı olan bir tekstil fabrikası sahibi kadın çalışanlarına çiçek dağıtarak jest yaptı.

İZNİK, BURSA (İHA) - Tekstil fabrikasından Dünya Kadınlar Günü jesti

BURSA Bursa'nın İznik ilçesinde 200 çalışanı olan bir tekstil fabrikası sahibi kadın çalışanlarına çiçek dağıtarak jest yaptı.

İznik'te 200 çalışanı ile tekstil sektöründe hizmet veren iş adamı Hulisi Koççukuru, kadın çalışanlarına tek tek çiçek dağıtarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Gemlik İşçi Bulma Kurumu Müdürü Ünver Ünver de çalışanlarına çiçek dağıtan tekstil fabrikalarının sahipleri Hulusi Koççukuru ve Mehmet Yıldırımkaya'ya teşekkür etti.

Tekstil fabrikasından Dünya Kadınlar Günü jesti

Tekstil fabrikasından Dünya Kadınlar Günü jesti

Tekstil fabrikasından Dünya Kadınlar Günü jesti

İhlas Haber Ajansı / İlkay Altay - Yerel

Dünya Kadınlar Günü, Bursa, İznik, Yerel, Haberler

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