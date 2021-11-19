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Tekstil fabrikasındaki yangın 3 saattir devam ediyor

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Tekstil fabrikasındaki yangın 3 saattir devam ediyor

Uşak'ta bir fabrikanın harmanlama bölümünde başlayıp ve depo kısmına sıçrayan yangının yaklaşık 3.saatinde müdahale devam ediyor.

İZMİR (İHA) - Uşak'ta bir fabrikanın harmanlama bölümünde başlayıp ve depo kısmına sıçrayan yangının yaklaşık 3.saatinde müdahale devam ediyor.

Yangın, saat 14.00'a doğru İzmir - Uşak yolu üzerinde bulunan Tekstil Organize Sanayi Bölgesi 103'üncü Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; işçilerin içerde çalıştığı an tekstil fabrikasında harmanlama bölümünde yangın çıktı. Yangın, kısa sürede fabrikanın depo kısmına sıçradı. Dumanları fark eden işçiler hızlıca fabrikayı tahliye ederken ekiplere de ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok saydı jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek çalışmalarını başlattı.

Gökyüzünü kaplayan dumanlar kentin bir çok noktasından gözükürken, jandarma ekipleri ise etrafta geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Yangına müdahale ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangının yaklaşık 3.saatinde devam ediyor. Ayıca yangın bölgesine gelen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İtfaiye Müdürü Kudret Aydın'dan yangınla ilgili bilgiler alırken sonrasında fabrika sahibinin yanına giderek geçmiş olsun diledi.

(Eren Elyesa Polat - Köksal Kılınç/ İHA)

Tekstil fabrikasındaki yangın 3 saattir devam ediyor

Tekstil fabrikasındaki yangın 3 saattir devam ediyor

Tekstil fabrikasındaki yangın 3 saattir devam ediyor

Tekstil fabrikasındaki yangın 3 saattir devam ediyor

Tekstil fabrikasındaki yangın 3 saattir devam ediyor

Tekstil fabrikasındaki yangın 3 saattir devam ediyor

Tekstil fabrikasındaki yangın 3 saattir devam ediyor

Tekstil fabrikasındaki yangın 3 saattir devam ediyor

Tekstil fabrikasındaki yangın 3 saattir devam ediyor

Tekstil fabrikasındaki yangın 3 saattir devam ediyor

Tekstil fabrikasındaki yangın 3 saattir devam ediyor

Tekstil fabrikasındaki yangın 3 saattir devam ediyor

Tekstil fabrikasındaki yangın 3 saattir devam ediyor

Tekstil fabrikasındaki yangın 3 saattir devam ediyor

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