Son dakika... Tekstil fabrikasında yangın
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Son dakika... Tekstil fabrikasında yangın

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Haberler | Yerel

Son dakika haberleri: Tekstil fabrikasında yangın Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıkan yangına çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.

Tekstil fabrikasında yangın

UŞAK - Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıkan yangına çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre; Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar, ekiplere ihbar verdi. Kısa sürede büyüyen alevler bütün fabrikayı sararken, yangının dumanı kentin birçok yerinden göründü. Yangının kontrol altına alınması için çok sayıda itfaiye ekibi tarafından müdahale yapılıyor.

Son dakika... Tekstil fabrikasında yangın
Son dakika... Tekstil fabrikasında yangın
Son dakika... Tekstil fabrikasında yangın
Son dakika... Tekstil fabrikasında yangın
Son dakika... Tekstil fabrikasında yangın
Son dakika... Tekstil fabrikasında yangın
Son dakika... Tekstil fabrikasında yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç

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