Tekstil fabrikasında korkutan yangın

06.11.2019 09:00 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:00

Bursa'da 50 kişinin çalıştığı bir tekstil fabrikasında bulunan kumaş dokuma makinesi patladı. Patlamanın ardından çıkan yangında gece vardiyasında çalışan işçiler kumaşları kurtarmak için seferber olurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Alınan bilgiye göre Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesinde kumaş imalatı yapılan tekstil fabrikasında bulunan makinelerin patlaması sonucunda yangın çıktı. İş yerindeki yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören işçiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken işçiler ise fabrikada bulunan kumaşları kurtarmak için seferber oldu. Ekipler yaklaşık 1 saatin sonunda fabrikadaki yangını kontrol altına aldı. Fabrika kullanılamaz hale gelirken yaklaşık 50 işçi evlerine gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İHA