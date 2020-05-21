Tekstil fabrikasında işçiler peş peşe rahatsızlanınca fabrika üretimi durdurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tekstil fabrikasında işçiler peş peşe rahatsızlanınca fabrika üretimi durdurdu

Tekstil fabrikasında işçiler peş peşe rahatsızlanınca fabrika üretimi durdurdu İşçilerin birkaçında Covid-19 testi pozitif çıkınca fabrika üretimi durdurdu Kastamonu'da faaliyet gösterin bir tekstil fabrikasında çalışan işçiler, peş peşe rahatsızlanıp hastaneye müracaat etmeleri sonucunda...

21.05.2020 02:13 | Son Güncelleme: 21.05.2020 02:14

Tekstil fabrikasında işçiler peş peşe rahatsızlanınca fabrika üretimi durdurdu

İşçilerin birkaçında Covid-19 testi pozitif çıkınca fabrika üretimi durdurdu

KASTAMONU - Kastamonu'da faaliyet gösterin bir tekstil fabrikasında çalışan işçiler, peş peşe rahatsızlanıp hastaneye müracaat etmeleri sonucunda fabrika üretimi 15 gün süreliğine durdurdu. İşçilerin birkaçında Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösterin bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerden bir tanesi rahatsızlanarak Tosya Devlet Hastanesine müracaat etti. Ardından aynı fabrikada çalışan diğer işçilerin de peş peşe rahatsızlanarak Tosya Devlet Hastanesine müracaat etmeleri sonrası Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından tekstil fabrikasında işçilere Covid-19 testi uygulandı. Yaklaşık 300 çalışanı bulunan tekstil fabrikasındaki bütün işçilerden örnekler alındı. Alınan bu örnekler sonucunda bazı işçilerde korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine testleri negatif çıkan işçiler, evlerine gönderilerek kendilerini izole etmeleri istendi. Ayrıca 9 tekstil işçisi de Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaşanan bu gelişmelerin üzerine tekstil fabrikası işçilere mesaj göndererek, fabrikanın üretime 15 gün ara verdiğini yazdı.

Fabrika, işçilere gönderdiği mesajında şunları kaydetti: "İçerisinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi nedeni ile fabrikamız bugün itibariyle 15 gün süreçle İl Sağlık kuruluşunun almış olduğu kararla evlerimizde kendinizi izole etmeniz zorunludur, aksi bir durumda ceza-i işlem uygulanacağından evlerinizde kalmanız sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için büyük önem taşımaktadır. İş başı yapacağımız tarih 03.06.2020'dir"

Tekstil fabrikasında işçiler peş peşe rahatsızlanınca fabrika üretimi durdurdu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti Haber
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Ali Babacan'dan yeni partiler için 'FETÖ organizasyonu' diyen Bahçeli'ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor? Haber
Ali Babacan'dan yeni partiler için "FETÖ organizasyonu" diyen Bahçeli'ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası...
İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı, inceleme başlatıldı Haber
İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındı, inceleme başlatıldı
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için 'HES kodu' uygulaması başladı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Koronavirüsün bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir
Koronavirüsün bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti
Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar
Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar
Türkiye'de koronavirüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye geriledi
Türkiye'de koronavirüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye geriledi
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı
Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
17 Süper Lig ekibi Gençlik Marşı'nı paylaştı, G.Saray'ın dışarıda bırakılması sosyal medyayı salladı
17 Süper Lig ekibi Gençlik Marşı'nı paylaştı, G.Saray'ın dışarıda bırakılması sosyal medyayı salladı
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
İkinci korona dalgasından kaçınmak için nelere dikkat edilmeli? ABD'li uzman yanıtladı
İkinci korona dalgasından kaçınmak için nelere dikkat edilmeli? ABD'li uzman yanıtladı
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Vekil transferi polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu, DEVA ve Gelecek Partisi'ne destek vereceklerini söyledi
Vekil transferi polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu, DEVA ve Gelecek Partisi'ne destek vereceklerini söyledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süreyya Önder Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ali Atay Ebru Şallı Cem Yılmaz Yılmaz Erdoğan
Spor Metin Oktay Fatih Terim Bülent Uygun Kenan Sofuoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla Bursa Futbol Twitter Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Tekstil fabrikasında işçiler peş peşe rahatsızlanınca fabrika üretimi durdurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 02:14:28. #1.15#
title