Tekstil fabrikasında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Honaz'a bağlı Kocabaş Mahallesi Kocatepe Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil firmasının iplikleri depoladığı bloğunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Duman ve alevleri fark eden çalışanlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hızla ulaşarak alevlere müdahale de bulundu. Yaklaşık iki saat süren zorlu mücadelenin ardından alevler diğer bloklara sıçramadan kontrol altına alındı ve soğutma işlemi uygulandı. Zamanında müdahale sayesinde bir bloktaki iplikler komple yansa da diğer bloklara sıçramadan söndürülmesi herkesin rahat bir nefes almasını sağladı. Meydana gelen üzücü olay sonrası tek teselli kimsenin yaralanmaması oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı