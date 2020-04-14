Tekstil fabrikasında 110 kadın çalışan, koruyucu tulum ve cerrahi önlük üretiyor
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Koronavirüs, Çobanlar, Güncel

Tekstil fabrikasında 110 kadın çalışan, koruyucu tulum ve cerrahi önlük üretiyor

Tekstil fabrikasında 110 kadın çalışan, koruyucu tulum ve cerrahi önlük üretiyorAfyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde 6 ay önce açılan ve penye üretimi yapılan tekstil fabrikası koronavirüs salgınının ardından üretimini durdurarak, 110 kadın çalışanıyla koruyucu tulum ve cerrahi önlük...

14.04.2020 19:51 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:56
Tekstil fabrikasında 110 kadın çalışan, koruyucu tulum ve cerrahi önlük üretiyor

Tekstil fabrikasında 110 kadın çalışan, koruyucu tulum ve cerrahi önlük üretiyor

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde 6 ay önce açılan ve penye üretimi yapılan tekstil fabrikası koronavirüs salgınının ardından üretimini durdurarak, 110 kadın çalışanıyla koruyucu tulum ve cerrahi önlük üretimine başladı. Fabrikada, Sağlık Bakanlığı'ndan onay çıkarsa maske üretimi de yapılacak.

Çobanlar ilçesinde belediyenin desteğiyle inşa edilen ve 6 ay önce penye üretimine başlanan tekstil fabrikası, koronavirüs salgınının ardından penye üretimini durdurarak, salgın nedeniyle ihtiyaç haline gelen koruyucu tulum ve cerrahi önlük üretimine başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede yaşayan 110 kadın çalışanın emekleriyle sağlık çalışanları için koruyucu tulum ve ameliyat önlüğü üretilen fabrikada, maske üretimine de hazırlanılıyor. Fabrikada üretilen tulum ve ameliyat önlükleri medikal firmalar aracılığıyla Türkiye'nin dört bir tarafındaki hastanelere ve sağlık çalışanlarına gönderiliyor. Günlük ortalama 10 bin ile 15 bin arasında tulum üretilen fabrika, talep durumunda yurt dışına da ihracat yapıyor.

Çobanlar Belediye Başkanı AK Parti'li Ali Altuntaş, fabrikanın koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı üretime ara verdiğini söyledi. Şu an fabrikanın üretimini sağlık çalışanlarına yönelik sürdürdüğünü aktaran Başkan Altuntaş, Yaklaşık günlük 10 bin tulum üretimi yapmaktalar. Tabii yakın zamanda fabrikamız maske üretimine de başlayacak. Burada dikilen ürünlerimiz zaman zaman Avrupa ülkelerine de gönderiliyor. Stoklarının durumuna göre gerek dünyaya gerek Avrupa'ya gerekse de Türkiye'deki hastanelerde çalışan sağlıkçılarımıza gönderim yapılıyor. Bu işi hanım kardeşlerimizin vasıtasıyla yapıyorlar dedi.

Genel Müdür Mahmut Çelik de ihracat yapan bir firma olduklarını söyledi. Koronavirüs nedeniyle ihracatlarının durma noktasına geldiğini aktaran Çelik, Biz de bu anlamda istihdamı yürütebilmek için dezenfektan tulumları ve cerrahi önlükler üretmeye başladık. Sağlık Bakanlığı'yla şu anda istişare içerisindeyiz. Burada çalışan personelimizi tamamen kendi bünyemizde eğittik. Eğitim sürecinin bitme noktasında dünyayı saran bir hastalık türemeye başladı. Bu noktada en azından hem sağlık çalışanlarımıza hem de dünyadaki sağlık çalışanlarına buradaki kardeşlerimizin de bir katkısı bir emeği olmuş oldu. Şu anda 110 çalışanımız var. Günlük ortalama 10 bin ile 15 bin arası tulum üretimi yapıyoruz. Yakın zamanda da günlük ortalama 20 bin ile 25 bin maske üretmeyi planlıyoruz diye konuştu.

Tekstil fabrikasında 110 kadın çalışan, koruyucu tulum ve cerrahi önlük üretiyor

Kaynak: DHA

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