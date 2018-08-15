Tekstil Fabrikası Enerjisini "Güneşten" Alacak - Edirne

Edirne 'deki bir tekstil fabrikasının kurduğu güneş enerjisi panelleri, fabrikanın yıllık enerji ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayacak.

Edirne Giyim Sanayi AŞ'nin Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerindeki tekstil fabrikası yerleşkesi içerisine kurulan güneş enerjisi panellerinin açılış töreni gerçekleştirildi.

Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne Giyim Sanayi yetkilileri, işçiler ve törene katılan çocuklar, santralin açılış kurdelesini kesti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, açılışta yaptığı konuşmada, fabrikaların çok önemli istihdam alanlarından olduğunu belirterek, "Fabrikaların tek görevi sadece istihdam değildir. Yaratacakları inovasyonlarla da çevresine örnek olacaklarını bugün güneş paneli santrali ile gösteriyorlar. Bu tesis her türlü övgüyü ve takdiri hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Edirne Giyim Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayhan Türkeş de dünyada iyi olmak ve rekabet edebilmek için her zaman çaba içerisinde olduklarını, 30 yıldır ülke ekonomisine ihracatla önemli döviz girdisi sağladıklarını anlattı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tesisi gezerek bilgi aldı.

18 dönümlük alanda 4 bin 424 güneş panelinden oluşan tesis, günlük 4 bin 700 kilovat elektrik üretecek. Fabrikanın yıllık yüzde 60'lık enerji ihtiyacı bu tesisten sağlanacak.