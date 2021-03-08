Tekstil fabrikası alevlere teslim oldu
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Tekstil fabrikası alevlere teslim oldu

08.03.2021 18:05 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:21
Tekstil fabrikası alevlere teslim oldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir tekstil fabrikasında çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir tekstil fabrikasında çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre; Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahalalsi 3125 Sokakta faaliyet gösteren tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda fabrikanın tamamını kapladı. Yangın esnasında içeride bulunan personeller kısa sürede tahliye edildi. Yangına müdahale eden çok sayıda itfaiye ekibi, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

(Fadıl Pişkin - Eren Elyesa Polat/İHA)

Tekstil fabrikası alevlere teslim oldu
Tekstil fabrikası alevlere teslim oldu
Tekstil fabrikası alevlere teslim oldu
Tekstil fabrikası alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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