Tekstil fabrikası alev alev yanıyor



BURSA - Bursa'da sabah saatlerinde tekstil fabrikasında başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın, sabah saatlerinde merkez Kestel ilçesi Kestel Organize Sanayi Bölgesi Uludağ Caddesi üzerindeki tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın biranda fabrikanın tamamını sardı. Yaklaşık 10 ekibin müdahale ettiği yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yardıma geldi. Vardiye değişimine gelen işçiler fabrikalarının yanmasını tedirgin gözlerle izlerken, bazı itfaiye ekipleri dumandan etkilendi.

Yangına helikopterle müdahale edilmesi beklenirken, yangının yan tarafından bulunan mobilya fabrikasına da sıçradı. İtfaiye ekipleri alevlerin daha da büyümemesi için yoğun çaba sarf ediyor.