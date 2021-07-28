Tekstil atölyesinin elektrik panosunda çıkan yangın korkuttu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir tekstil atölyesinin elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir tekstil atölyesinin elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atölyenin elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Atölyeden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, panoda çıkan yangını söndürdü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı