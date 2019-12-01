Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna

01.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:28

Bağcılar Belediyesi çalışanı Emine Arslan, Antalya'da düzenlenen ve 70 ülkeden 1250 sporcunun mücadele ettiği Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıktı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan yazılı açılamada, çalıştığı tekstil atölyesinde spora zaman bulamayan Kick Boksçu Emine Arslan'ın, kendisine spor yapma olanağı olan bir iş imkanı sağlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya verdiği sözü tuttuğu belirtildi.

"Bir gün mutlaka dünya şampiyonu olacağım" diyerek büyük bir azimle çalışan Arslan'ın, 70 ülkeden bin 250 sporcunun katıldığı turnuvada rakiplerini eleyerek dünya şampiyonu olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalya'da düzenlenen ve 70 ülkeden 1250 sporcunun mücadele ettiği Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'ndan mutlu haber geldi. Organizasyonun son gününde Bağcılar Belediyesi çalışanı milli sporcu Emine Arslan (30) full contact 52 final maçında karşılaştığı Rus rakibi Alena Bashmakova'yı 2-1 yenerek dünya şampiyonu oldu. Ringde büyük sevinç yaşayan Emine, gözyaşlarına hakim olamadı. Emine birincilik başarısını salonda Türk bayrağıyla tur atarak kutladı. Dünya şampiyonu olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Emine Arslan, madalyasını Mehmetçiğe armağan ettiğini söyledi. Arslan, kendini hem maddi hem de manevi olarak her zaman destekleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya da özellikle teşekkür etti. Arslan, Bağcılar Belediyesi'nde çalışırken kendisine spor yapma fırsatı da sunan Çağırıcı'ya ilk iş günü verdiği "Bir gün mutlaka dünya şampiyonu olacağım" sözünü tuttuğunu da belirtti."

Açıklamada, Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın, Arslan'ı tebrik ettiği belirtildi.

Türk bayrağını uluslararası platformda en yüksekte dalgalandıran ve İstiklal Marşımızı okutan dünya şampiyonu Emine'nin tekstil atölyesinde zorlu şartlarda başlayan hikayesiyle herkese örnek olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Spor yapan arkadaşlarına özenerek 23 yaşında kick boksa başlayan Emine, kısa sürede pek çok başarıya imza atarak milli sporcu oldu. İş sonrası antrenman salonlarına koşarak gittiği zorlu yıllara rağmen birçok başarı elde eden milli sporcu, kimi zaman antrenmanlara izin vermeyen iş yeri sahipleri yüzünden işsiz kaldı. Asla vazgeçmeyen ve büyük bir azimle antrenmanlarına devam eden başarılı sporcu Türkiye şampiyonlukları kazanıp birçok uluslararası müsabakada derece alarak Türk bayrağını dalgalandırmayı başardı. Bağcılar Belediyesi,Türkiye'nin gururu olan Emine için Bağcılar Gençlik Merkezi'nde antrenmanlarını daha rahat yapma olanağı olan bir iş imkanı sağladı. Başarılı sporcu da yeni işi sayesinde çok rahatladığını hatta iki rekat şükür namazı kıldığını bile belirtti.

İşte katıldığı turnuvalarda yüz güldüren sonuçlara imza atan Emine Arslan'ın başarıları, 2015 İzmir Türkiye Kick Boks Şampiyonu, 2015 Kıtalararası Şampiyonu, 2016 Türkiye Büyükler ve Gençler Kick Boks Şampiyonluğu, 2016 Sakarya Light Contact Türkiye Şampiyonu, 2016 Avrupa Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda Avrupa 2'nciliği."

Kaynak: AA