Tekstil atölyesindeki yangın drone ile görüntülendi

11.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:50

Başakşehir'de 4 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın drone ile görüntülendi. Yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken olay yerine giden bir itfaiye aracı yolda devrildi.

Yangın Başakşehir'de 4 katlı bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Atölyenin 3'üncü ve 4'üncü katı alevler içerisinde kalırken olay yerine çok ayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken olay yerine gitmeye çalışan bir itfaiye aracı ise yolda devrildi. Devrilen araçtaki itfaiye erleri şans eseri yaralanmadı.

Dumanlar gökyüzünü kaplarken yangın ve itfaiyenin çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

(Serdar Ünal - Armağan Yılmaz/iha)

Kaynak: İHA