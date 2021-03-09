Tekstil atölyesinde yangın paniği
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Tekstil atölyesinde yangın paniği

09.03.2021 14:02 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:16
Tekstil atölyesinde yangın paniği

Zeytinburnu'nda, bodrum katındaki tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Zeytinburnu'nda, bodrum katındaki tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışan işçiler atölyeyi yara almadan boşaltırken, yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 13.10 sıralarında Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi G-44 Sokak'ta bir tekstil atölyesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın bodrum katındaki atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar, panik içinde atölyeyi boşalttı. Ardından durumun haber verilmesiyle Bakırköy ve Zeytinburnu'ndan takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, içeride kimsenin olup olmadığını kontrol etti.

Kısa süre içinde yangın kontrol altına alınırken, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle atölyede maddi hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan sokaktaki vatandaşlar, çalışan itfaiye ekiplerinin uyarılarına rağmen etrafı boşaltmazken, kimisi de film izler gibi yangını izledi.

(Medeni Topaloğlu - Halil Enes Sucu/İHA)

Tekstil atölyesinde yangın paniği
Tekstil atölyesinde yangın paniği
Tekstil atölyesinde yangın paniği
Tekstil atölyesinde yangın paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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