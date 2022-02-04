Tekstil atölyesinde korkutan yangın - Haberler
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Tekstil atölyesinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekstil atölyesinde korkutan yangın

Adıyaman'da, bir tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, bir tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesinde faaliyet gösteren bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına atölye çalışanları tarafından müdahale edildi. Çalışanların yaptığı çalışmalar neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda atölyede maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Tekstil atölyesinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Adıyaman, Yangın, 3. Sayfa, Haber

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