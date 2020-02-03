Tekstil atölyesinde korkutan yangın
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Tekstil atölyesinde korkutan yangın

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir tekstil atölyesinin bodrum katında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

03.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:33
Tekstil atölyesinde korkutan yangın

'ın ilçesinde bir tekstil atölyesinin bodrum katında çıkan yangın paniğe sebep oldu.


Edinilen bilgilere göre, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Yıldız Caddesi'ndeki 5 katlı bir tekstil atölyesinde elektrik sisteminde meydana gelen arıza yangına neden oldu. Alevlerin bir anda işletmeyi sarması üzerine çalışanlar kendini dışarı attı. Civardakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipleri yangına müdahale etti. ekipleri tarafından söndürülen yangından etkilenen olmazken, her ihtimale karşı 112 Acil Servis ekipleri de olay yerinde hazır bulundu. Mahalleliye korku dolu anlar yaşatan yangınla ilgili emniyet ekipleri inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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