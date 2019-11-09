Tekstil atölyesi gibi lise

09.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:46

Kızıltepe Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri nezaretinde talep üzerine tekstil üretimi yapıyor.

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü'ne kayıt yaptıran öğrenciler, ilk 2 yılda teorik eğitim görüyor. Öğrenciler, daha sonra Erasmus projesi kapsamında 2 hafta süreyle yurt dışında staj da yapıyor.

Stajın ardından öğrenciler, bölümün atölyesinde masa örtüsü, yatak örtüsü, perde, mezuniyet cübbesi ve kepi, mutfak önlüğü, bez pazar çantası tasarlıyor. Bu sayede kalifiye eleman olarak mezun olan öğrenciler, aynı zamanda iş yeri açma belgesi de alıyor.

Kızıltepe Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Gülseren Özlem Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda 44 öğretmenle 600 öğrenciye eğitim verdiklerini belirtti.

Yaklaşık 5 yıl önce açılan Giyim Üretim Teknolojisi Atölyesi'nde döner sermaye kapsamında kamu kurumu ve okullar ile vatandaşların talebi üzerine üretim yaptıklarını aktaran Yıldız, kız öğrencilerin tekstil üretimi yaparken gelir de elde ettiğini kaydetti.

Bu sayede öğrencilerin kendilerini geliştirme fırsatı bulduğunu vurgulayan Gülseren Özlem Yıldız, "Bize iş teklifleri geliyor, üniversitelerden kep ve cübbe, ana ve ilk okullarından gösteri kıyafetleri, yatılı okul ve hastanelerden nevresim siparişi alıyoruz. Biz de en güzel şekilde dikip teslim ediyoruz." dedi.

Her gün 4 saat üretim yapıyorlar

Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü Alan Şefi Zeynel Adakçı da döner sermaye kapsamında 30 öğrencinin dönüşümlü olarak okulda öğrendikleri teorik eğitimi atölyede uygulama şansı bulduklarını aktardı.

Atölyede önceliği resmi kurumların siparişlerine verdiklerini aktaran Adakçı, şöyle konuştu:

"Şu anda öğrencilerimiz mutfak önlüğü siparişini hazırlıyor. Yaklaşık 6 bin önlük diktik, 4 bin daha dikeceğiz. Sıfır Atık Projesi kapsamında 10 bin pazar çantası üretimi yaptık. Öğrencilerimiz ders saatlerinin dışında her gün 4 saat üretim yapıyorlar. Eğer hafta içinde ürünlerimiz yetişmezse, öğrenciler cumartesi günü gelip çalışıyor."

Çekya ve Almanya'da staj gördüler

Öğrencilerin derste öğrendiklerini atölyede uygulama şansı bulduğunu, aynı zamanda gelir de elde ettiğini aktaran Zeynel Adakçı, "Öğrencilerimiz buradaki çalışmasının faydasını mezun olduktan sonra görecek. Bu bölümden mezun olan öğrenciler iş yeri açma belgesi alıyor. Öğrencilerimiz aynı zamanda Çekya ve Almanya'da staj gördü." diye konuştu.

"Hem tecrübe kazanıyoruz hem de gelir elde ediyoruz"

Öğrencilerden Hilal Düşkün ise Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü'nün çocukluk hayali olduğunu belirterek, "Burada aldığımız eğitimin yanı sıra hem tecrübe kazanıyoruz hem de gelir elde ediyoruz. Bu mesleği yapmayı istediğim için bana çok faydası olacak." şeklinde konuştu.

Örencilerden Roşenk Altun "İlk önce mesleki eğitim alıyoruz sonra üretim yapıyoruz" ifadesini kullanırken, Gülizar Fidan da okuduğu bölümün bu mesleği yapmak isteyenler için büyük fırsat sunduğunu dile getirerek, "Buradaki eğitim ve üretimin bize çok büyük katkısı olacak." değerlendirmesi yaptı.

Kaynak: AA