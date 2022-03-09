ALAŞEHİR, MANİSA (İHA) - Tekstil atölyelerine kalifiye eleman yetiştiriyorlar

MANİSA Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 'Hazır giyimin üreten eli' projesi kapsamında okulda açılan 'Hazır giyim makinelerini kullanabilme, geliştirme ve uyum' kursu sayesinde tekstil atölyelerine kalifiye eleman yetiştirilecek.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 'Hazır giyim makinelerini kullanabilme, geliştirme ve uyum' kursu açıldı. Alaşehir Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zafer Kalkınma Ajansı ile yapmış olduğu 'Hazır giyimin üreten eli' Projesi kapsamında Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hazır giyim atölyesi' kuruldu. Kurulan atölyede başlayan kursa her geçen gün ilginin arttığı öğrenildi.

Açılan kursta tekstil atölyelerinde çalışabilecek, sanayi tipi makinelerde uyum ve üretim alanında kalifiye eleman yetiştirilecek. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 'Hazır giyimin üreten eli' projesi kapsamında Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Atölyesi'nde Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile açılan kursta hafta içi okul öğretmenleri tarafından öğrencilere, hafta sonu 23 yetişkin kursiyere Halk Eğitimi Merkezi öğretmeni Hacer Moğul tarafından verilen kurs 80 saat sürecek.

Makine kullanımı ve bakımını öğreniyorlar

Kursiyer öğrencilerden Aylin Coşkun, "İyi ki bu mesleği öğreniyorum, çok seviyorum ve büyüyünce modacı olmak istiyorum. Burada makine kullanmasını öğreniyoruz." derken bir başka kursiyer öğrenci olan Hilal Salancı, "Geleceğimin daha iyi olması ve daha rahat iş bulabilmek için mu bölümü seçtim. Bu bölümde dikim alanında her şeyi öğreniyoruz. Makinenin kullanımı dışında bakımını da öğreniyoruz." dedi.

Kurs sayesinde hem teknik hem sosyal becerileri arttı

Kursiyer Cemile Uslu, "Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açmış olduğu Sanayi Makinesi Kullanma kursuna katıldım. Kurs sayesinde tekstil sektöründe daha iyi iş bulabileceğim. Bu kurs sayesinde sosyal çevremde gelişti. İş konusunda daha iyi bilgim ve değişik ilgi alanlarım olmaya başladı. Bu kursta makinenin bakımını, tamiratını ve nasıl kullanmamız gerektiğini öğrendik." şeklinde konuşurken, kursiyer Ayşe Korkmaz ise şunları söyledi: "Halk Eğitim Merkezinin açmış olduğu Hazır Giyim Kursuna katılmaya karar verdim çünkü kendi tuhafiye dükkanım olduğu için hazır giyimle uğraşıyorum. Hazır giyimde bazı tadilatları gerektiriyor. Bu kurs sonunda tadilatları kendim yapabileceğim. Bu kursun bana çok yararı oldu. Bu kursta makinaların çalıştırılması ve bakımını da öğrendik."

"Talepleri karşılamakta zorlanıyoruz"

Kurs için talepleri karşılamakta zorlandıklarını kaydeden Alaşehir Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nurten Kocakabak, "Zafer Kalkınma Ajansı ve Alaşehir Ticaret Odası destekleriyle okumuza sağlanan tekstil makinelerinin kullanılması, uyum ve üretim alanında kalifiye eleman yetiştirmek için Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile iş birliği yaparak kurs açtık. Kursa ilgi çok büyük, talepleri karşılamakta zorlanıyoruz. 80 saat sürecek olan kursumuz sonunda sertifika alacak olan kursiyerlerimiz, iş hayatında daha kolay iş bulabilecekler. Kursta sanayi tipi makineleri kullanım ve geliştirme, düz sanayi dikiş makinesi çeşitleri, bölümleri, ayarları, nasıl kullanıldığı, temizlik ve bakımlarının yapılması, kumaş çeşidine ve ayarına göre overlok makinesi kullanabilme, cinsiyete ve kullanım yerlerine göre giysi seçerek ölçü alması, kesime hazırladığı kumaşı elde veya uygun bir kesim motoru ile kesmesi, tekniğine uygun olarak ütüleme yapma, leke çıkarma öğretiliyor." dedi.

"İş bulmaları kolaylaşacak"

Okul tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje sayesinde kursiyerlerin tekstil sektöründe kolaylıkla iş bulabileceklerini aktaran Kocakabak şunları söyledi: "Zafer Kalkınma Ajansıyla okulumuzun hazırlamış olduğu 'Hazır giyimin üreten eli' projesi kapsamında okulumuzda bir giyim üretim, bir de bilgisayarlı tasarım atölyesi kuruldu. Hem okul öğrencilerimizin hem de ilçemizde iş arayan kadınlarımıza kurs düzenledik. Kursa katılanlar kurs sonunda sertifika alacaklar. Sertifika alan öğrencilerimiz ve bayanlarımızı tekstil işletmelerinde daha kolay iş bulabileceklerdir."