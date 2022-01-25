Tekstil atölyelerine kalifiye eleman yetiştirilecek

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Tekstil atölyelerinde çalışabilecek, sanayi tipi makinelerde uyum ve üretim alanında kalifiye eleman yetiştirmek için, Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'Hazır Giyim Makinelerinde Geliştirme ve Uyum Kursu' açıldı.

ALAŞEHİR, MANİSA (İHA) - Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Tekstil atölyelerinde çalışabilecek, sanayi tipi makinelerde uyum ve üretim alanında kalifiye eleman yetiştirmek için, Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'Hazır Giyim Makinelerinde Geliştirme ve Uyum Kursu' açıldı.

Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Hazır Giyim alanında gerçekleştirilen ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 'Hazır Giyimin Üreten Eli' projesi kapsamında Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü öğretmeni Hacer Moğul tarafından verilecek olan 'Hazır giyim sanayi makinelerinde geliştirme, uyum ve üretim kursuna' 18 kursiyer katılıyor. Kursun 80 saat süreceği açıklandı.

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez, "Müdürlüğümüz tarafından Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giyim Üretim Atölyesinde açılan ve 80 saat sürecek olan, kursa 18 kursiyerimiz katılıyor. Sanayi tipi makineleri kullanım ve geliştirme, düz sanayi dikiş makinesi çeşitleri, bölümleri, ayarları, nasıl kullanıldığı, temizlik ve bakımlarının yapılması, kumaş çeşidine ve ayarına göre overlok makinesi kullanabilme, cinsiyete ve kullanım yerlerine göre giysi seçerek ölçü alması, kesime hazırladığı kumaşı elde veya uygun bir kesim motoru ile kesmesi, tekniğine uygun olarak ütüleme yapma, leke çıkarma öğretilmektedir. Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerler sanayi tipi tekstil makinelerinin kullanımını, tekstil makinelerinde bir ürünün üretilmesini öğrenmiş olacaklar ve tekstil atölyelerinde çalışabilecek duruma gelecekleridir. Kurs sonunda sertifika alan kursiyerlerimiz tekstil alanlarında kolay iş bulabilecek, tercih edilen kalifiye eleman olacaklardır." dedi. - MANİSA