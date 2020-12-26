Tekstil atıkları Uşak'ta battaniyeye dönüştürülüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tekstil atıkları Uşak'ta battaniyeye dönüştürülüyor

26.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:05
Tekstil atıkları Uşak'ta battaniyeye dönüştürülüyor

Türkiye'nin geri dönüşüm sanayisinde önde gelen şehirlerinden Uşak'ta, tekstil atıkları battaniyeye dönüştürülerek ihraç ediliyor.

Türkiye'nin geri dönüşüm sanayisinde önde gelen şehirlerinden Uşak'ta, tekstil atıkları battaniyeye dönüştürülerek ihraç ediliyor.

Tekstil atölyelerinden geri dönüşüme gönderilmesi için toplanan konfeksiyon atıkları, tesislerde kadınlar tarafından kalitesine ve rengine göre ayıklanıyor.

Şifonoz ve karnet makinelerinden geçirilip elyafa dönüştürülen konfeksiyon atıkları, laboratuvarlarda incelendikten sonra kalitesine göre dev kazanlarda renklendirme işlemine sokuluyor.

Renklendirme işleminin sonrasında harmanlanan tekstil atıkları, fitil haline getirilip ardından ipliğe dönüştürülüyor.

Bükme ve katlama işleminden geçirilen iplikler, kilim ve battaniye dokuması için hazır hale getiriliyor.

Dokuma çalışmalarının tamamlanmasının ardından makas makinelerinde kırpılıp, tüylendirme işlemi yapılan battaniyeler, yurt içi ve yurt dışında satışa sunuluyor.

"15 bin ton atık kullanılıyor"

Saçlı Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saçlı, AA muhabirine, konfeksiyon atıklarının geri dönüşüme kazandırılmasının battaniye ve kilim sektörü için önemli olduğunu söyledi.

Ağırlıklı olarak Orta Doğu, Orta Afrika ve Balkan ülkeleri ile Rusya'ya ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Saçlı, ürünlerin büyük bölümünde geri dönüşüm malzemeleri kullandıklarını ifade etti.

Türkiye'nin birçok ilinden tekstil ve konfeksiyon atıklarını tedarik ettiklerini anlatan Saçlı, şöyle konuştu:

"Bütün ürünlerimiz arasında kalite kalite değişiyor ama yüzde 65-70 bandında geri dönüşüm malzemesi kullanıyoruz. Bu kırpıntıları geri dönüşüm makinelerinden geçirip tekrar elyaf haline getiriyoruz. İplik haline getirdikten sonra da üretime başlıyoruz. Özellikle giyim sektöründeki ürünlerin kırpıntılarını değerlendiriyoruz. Ürün kalitemize uyduktan sonra tüm tekstil atıklarını değerlendiriyoruz. Firma olarak yılda 15 bin ton tekstil atığını battaniye üretiminde kullanıyoruz."

"Uşak geri dönüşüm konusunda Türkiye'de bir numara"

Geri dönüşümün doğa için de çok önemli olduğunu dile getiren Saçlı, "Uşak geri dönüşüm konusunda Türkiye'de bir numara. Dünyada da tekstil dönüşümü konusunda ilk 5'te diyebiliriz" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Özgür Özel Özlem Zengin Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Coşkun Sabah Aslı Tandoğan Birkan Sokullu
Spor Arda Turan Okan Buruk Ryan Babel Metin Oktay Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kız Ocak Üsküdar Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekstil atıkları Uşak'ta battaniyeye dönüştürülüyor | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 11:08:53. #1.14#
title