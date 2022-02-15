Tekstil atıkları ayrıştırılacak

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Keşan Belediyesi; iş yerleri, konutlar gibi evsel nitelikli atıklardan ayrı olarak 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Sıfır Atık Yönetmeliğinin 'Tekstil/Giysi atıklarının toplanması amacıyla kumbaraların yerleştirilmesi ve bu atıkların yeniden değerlendirilmesi amacıyla çalışmaların yürütülmesi' hükmü gereğince ilçe sınırları içerisinde oluşan tekstil atıklarının yeniden değerlendirilmesi amacıyla toplanması ve taşınması için, 2886 sayılı Devlet İhalesi Yasası'nın 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile Belediye Encümen Salonu'nda ihale gerçekleştirildi.

3 firmanın katıldığı ihalede yıllık 350 bin TL ile en yüksek teklifi veren WH İnternational Geri Dönüşüm Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, ihaleyi kazanarak 3 yıllığına kiralama yaptı.

İhaleye katılan firmalara teşekkür eden Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu; "Bizler hem yasa gereğince hem de raporlar doğrultusunda ihaleye çıktık. 80 bin lira muhammen bedelle başlayan ihale yıllık 350 bin liraya verildi. Tekstil atıklarının kaynağında ayrıştırılması için İhaleyi kazanan WH İNTERNATİONAL Geri Dönüşüm Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Keşan Belediyesi, ilçe sınırlarına ilk etapta 100 adet tekstil atığı kumbarası yerleştirecek. Yapılan bu sözleşme kapsamında Keşan Belediyesi tekstil atıklarını kaynağında ayrı toplayacak ve geri dönüşüme kazandıracak." dedi.

Yerleştirilecek 100 tekstil kumbarasının yaygınlaştırılacağını ifade eden Helvacıoğlu, şunları söyledi: "Keşan'da Sıfır Atık Projesini uygulamak için kaynağında ayrıştırma çalışmalarına her geçen gün yenisini ekliyoruz. Geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefinde olan Keşan Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu ilçe olarak çevre hassasiyetini arttırmak için bu konuda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

ÖRNEK ÇALIŞMA

Proje ile tekstil alanında ihtiyaç duyulan hammadde konusunda geri kazanımların olması, yeni üretimler sırasında oluşacak sera gazı ve küresel ısınma etkilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Toplanan tekstil atıkları ham madde olarak kullanılabileceği gibi aynı zamanda kullanılabilecek durumda olanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Vatandaşların ev ve iş yerlerinde kullanmadıkları giyim, ayakkabı, oyuncak, çanta, nevresim vb. gibi tekstil atıkları kumbaralarda biriktirilerek, belirli aralıklarla boşaltılıp toplanan atıklar geri dönüşüme kazandırılacak.

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