Tekstil atığı, çöpe değil kumbaraya
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Tekstil atığı, çöpe değil kumbaraya

Tekstil atığı, çöpe değil kumbaraya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan'da Şehit Aileleri Koruma Derneğince yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında birçok mahalleye tekstil atıklarının çöpe atılmadan değerlendirilmesi için giysi kumbarası konuldu.

Erzincan'da Şehit Aileleri Koruma Derneğince yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında birçok mahalleye tekstil atıklarının çöpe atılmadan değerlendirilmesi için giysi kumbarası konuldu.

Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Zengin, ülkede kimsenin dikkate almadığı tekstil atıklarının tekrar ekonomiye döndürülmesi için başlattıkları çalışmaya Erzincanlılardan destek istedi.

Eski ve giyilmiş eşya, nevresim, yatak, yorgan, yastık kılıfı, ayakkabı ve okul çantası gibi tekstil ve tekstil bazlı ürünleri çöp yerine mahallelere konulan giysi kumbaralarına bırakmalarını ifade eden Zengin, "Bu proje ile şehrin değişik noktalarında tekstil atığı toplama kumbaraları konuldu. Bu katma değer çöpe atılacak malzemeden olunca daha da bir önem arz etmektedir. Atık tekstil dönüşümü ülkenin çöp dağlarının eritilmesi noktasında büyük çaba ve gelişme sağlanmasına sebep olacak. Tüm kullanılmayan tekstil ve tekstil bazlı ürünlerin geri dönüştürülmesi için toplanması noktasında Erzincan'ımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Bundan sonra kullanılmayan, tekstil ürünleri ayakkabılar, montlar çöp yerine şehirde oluşturulacak tekstil ürünleri toplama kumbaralarına bırakılmalıdır. Bu atıkları ayrıştırıp tekrar ülke ekonomisine kazandıracağız. Benim eskilerimle ne olacak diye düşünmeyin. Herkesin eski kumaşlarına, nevresim, yorgan kılıflarına, eski elbise, kullanılmayan ayakkabılar gibi tekstil ve tekstil bazlı ürünlerine tekrar ekonomiye kazandırmak üzere talibiz" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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