Teksif Genel Başkanı Irgat; Haklar Kan Dökerek Alınmaz

TÜRKİYE Tekstil Örme ve Giyim Sanayi İşcileri Sendikası (TEKSİF) Genel Başkanı Nazmi Irgat, terör belasından kurtulmanın zamanının geldiğini vurgulayarak, "30 yıldır bu ülkenin evlatları bir hiç uğruna hayatını kaybetti. Haklar kan dökerek alınmaz. Demokratik ortamlarda haklar aranır" dedi.



TEKSİF Sendikası'nın Bursa'nın İnegöl İlçesi Demirtaş Sanayi Şubesi'nin 6'ncı Olağan Genel Kurul Toplantısı Royal Holetel'de yapıldı. Genel Kurula katılan TEKSİF Genel Başkanı Nazmi Irgat, ülkenin dar boğazdan geçtiğini belirterek şöyle konuştu:



"2016 zor bir yıl oldu. 2017 yılında kısmen de olsa iyileşme gerçekleşti. Terör belasından kurtulmanın zamanı geldi artık. 30 yıldır bu ülkenin evlatları bir hiç uğruna hayatını kaybetti. Haklar kan dökerek alınmaz. Demokratik ortamlarda haklar aranır. Çevre ülkelerde yaşanan iç savaşlardan biz de nasibimizi alıyoruz. 4 milyon göçmen dostumuzu ağırlıyoruz. Kime yarıyor bu savaş? Biz bu olayın neresindeyiz? Bu terörün bitmesi için artık gerekli çalışmaların yoğunluklu yapılması gerekiyor."



Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimlerde başkanlığı yeniden Selçuk Bozkaya seçildi.



- Bursa