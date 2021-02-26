Teksaslılardan soğuk intikam: Elektrik dağıtım şirketine 1 milyar dolarlık dava
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Teksaslılardan soğuk intikam: Elektrik dağıtım şirketine 1 milyar dolarlık dava

26.02.2021 17:29 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:33
Teksaslılardan soğuk intikam: Elektrik dağıtım şirketine 1 milyar dolarlık dava

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan kar fırtınası sırasında günlerce elektriksiz kalmasına rağmen gelen 9 bin 340 dolarlık (yaklaşık 67 bin 140 TL) elektrik faturasına itiraz eden Lisa Khoury ve birçok Teksaslı, elektrik dağıtım şirkretine 'fahiş fiyat' uyguladığı gerekçesiyle 1 milyar dolarlık...

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan kar fırtınası sırasında günlerce elektriksiz kalmasına rağmen gelen 9 bin 340 dolarlık (yaklaşık 67 bin 140 TL) elektrik faturasına itiraz eden Lisa Khoury ve birçok Teksaslı, elektrik dağıtım şirkretine 'fahiş fiyat' uyguladığı gerekçesiyle 1 milyar dolarlık toplu dava açmaya hazırlanıyor.

ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen dondurucu soğuklar nedeniyle eyaletteki elektrik üretim kapasitesi yarıya düştü.Teksas'ta yalnızca birkaç gündür kullanılabilen elektrik için binlerce dolarlık faturalar gelmesi Teksaslıların tepkisine neden oldu.kar fırtınası sırasında günlerce elektriksiz kalmasına rağmen gelen 9 bin 340 dolarlık (yaklaşık 67 bin 140 TL) elektrik faturasına itiraz eden Lisa Khoury ve birçok Teksaslı, elektrik dağıtım şirkreti Griddy Energy'ye 'fahiş fiyat' uyguladığı gerekçesiyle 1 milyar dolarlık toplu dava açıldı.

17 BİN DOLARLIK FATURALAR VAR

Toplu dava dosyasında, bazı müşterilerin 17 bin dolara kadar yükselen faturaları olduğu ifade edildi. Elektrik şirketi, "Tüketicilerin zarar göreceğini bilerek" yaklaşık 29 bin müşteriye aşırı yüksek fatura kesmekle suçlandı. Kendi elektrik şebekesine sahip tek eyalet Teksas'ta elektrik üretiminde yaşanan kesinti, dondurucu soğuklarda yüksek talep ile birleşince, eyaletteki elektrik akışını yöneten Teksas Elektrik Güvenilirlik Konseyi (ERCOT) spot elektrik megavat saat fiyatı, kar fırtınası öncesi 50 dolarken 15 Şubat'ta 9 bin doların üzerini görmüştü.

TEKSASLI AİLE 100 MİLYON DOLARLIK DAVA AÇMIŞTI

Öte yandan, Teksa'ta dondurucu soğukta kardeşiyle uyuduğu yatakta annesi tarafından ölü bulunan 11 yaşındaki Cristian Pineda'nın hipotermiye maruz kalmıştı. Evin elektriğinin ve ısıtma sisteminin iki gün boyunca devre dışı kaldığını belirten Pineda'nın ailesi, elektrik sağlayıcı şirketler aleyhine, "ihmal sonucu ölüme sebebiyet verdikleri" gerekçesiyle 100 milyon dolarlık dava açmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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