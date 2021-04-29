Teksas ve Oklahoma'da dolu hasara neden oldu, doluya yakalanan 3 kişi yaralandı

NEW ABD'nin orta güney eyaletleri Teksas ve Oklahoma'da dolu araçlar ve evlerde hasara yol açtı.

NEW ABD'nin orta güney eyaletleri Teksas ve Oklahoma'da dolu araçlar ve evlerde hasara yol açtı.

Ulusal Meteoroloji Servisi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, iki eyalette de dünden beri dolunun aralıklarla etkili olduğunun rapor edildiğini bildirdi.

Teksas'ın Dallas ve San Antonia şehirleri ile Oklahoma'nın Norman şehrinin doludan en fazla etkilenen yerler olduğu belirtildi.

Vatandaşların sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda dolu tanelerinin bazı bölgelerde 8 ila 10 santimetre çapına ulaştığı görüldü.

Çoğu golf veya tenis topu büyüklüğündeki dolu tanelerinin, araçlarla evlerin çatı ve camlarına büyük hasar verdiği, doluya yakalanan 3 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Aon Sigorta Felaket Öngörüleri Başkanı Steve Bowen, Washington Post'a yaptığı açıklamada, "Bu dolu yağışı ile kesin olarak milyarlarca dolarlık bir olayla karşı karşıya olduğumuzu kısa sürede anladık." ifadesini kullandı.

Uzmanlar, aynı zaman diliminde bu kadar geniş alandaki yağışın olağan olmadığına dikkat çekti, Teksas ve Oklahoma eyaletlerinde yoğun şimşek ve gök gürültülü havanın devam etmesinin beklendiği, bunun da yer yer hortumlara neden olabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru