Teksas'tan Bursaspor'da krize yol açan paylaşımla ilgili açıklama geldi

Bursaspor Taraftar Grubu Teksas, sosyal medya hesaplarından krize yol açan paylaşımları ile ilgili açıklamada bulundu.

Bursaspor Taraftar Grubu Teksas, sosyal medya hesaplarından krize yol açan paylaşımları ile ilgili açıklamada bulundu. Yeşil-beyazlı taraftarlar, "Başkanımızla, yönetimimizle, teknik heyetimizle, bütün taraftarlarımızla, esnafımızla, iş dünyamızla, yerel medyamızla, gencimizle-yaşlımızla kol kola kulübümüzü bu çukurdan çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Bursaspor Taraftar Grubu Teksas'tan yapılan açıklama şu şekilde: "Değerli Bursasporlular, Dün (22.06.2021) gece saatlerinde, derneğimiz Twitter hesabından, dernek yönetimimiz ve tribün liderlerimizden habersiz biçimde bir paylaşım yapılmış olup, bu olayın kısa sürede fark edilmesini takiben, yine kısa süre içerisinde ilgili paylaşım silinmiştir. Kulübümüzün içinden geçtiği zorlu süreçte, irili/ufaklı farketmeksizin; bu tür kriz doğurabilecek hareketlerden uzak durulması hayati önem taşımaktadır. Bilinmelidir ki; 1963'ten bu yana süren mücadelemizde, kimseden duruş dersi alacak değiliz. Biz, ne tüm söylemlerini yutup kulübünü sermayeye peşkeş çekenlere benzeriz, ne de içi boşaltılmış, neredeyse şehirdeki tüm güç odaklarının sırt döndüğü kulübümüzü ayağa kaldırmak için bu ağır yükün altına giren genç yönetimimizi yalnız bırakırız. Bizim temel iki kriterimiz vardır; sportif başarı ve mali şeffaflık, dürüstlük. Bu yolda gidenlerle, yolda kazaya da varız."

"Kaldığımız yerden devam"

Teksas'ın açıklaması şu sözlerle devam etti: "Hep söylediğimiz gibi; Bu bir kurtuluş savaşıdır. Başkanımızla, yönetimimizle, teknik heyetimizle, tüm taraftarlarımızla, esnafımızla, iş dünyamızla, yerel medyamızla, gencimizle-yaşlımızla; kol kola kulübümüzü bu çukurdan çıkaracağız. Gerekiyorsa hiç susmadığımız kadar susmaya da, hiç bağırmadığımız kadar bağırmaya da hazırız. Aksine niyetli olanlar, aramızdan ayrılsınlar; içine, şanlı, şerefli 58 yıl sığacak büyük bir mezar kazsınlar. Kaldığımız yerden devam" Teksas, krize yol açan paylaşımda: "Özrü kabul edilmeyecek hatalar o yetkinizi elinizden alır. Bursaspor'u bu bilinçle yönetim" ifadelerini kullanmıştı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı