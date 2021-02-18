Teksas'taki olumsuz hava şartlarına rağmen tatile giden Cumhuriyetçi Senatör Cruz istifaya çağırıldı

ABD'de Demokrat Partililer, Teksas'taki "tarihi kış fırtınası" sebebiyle ısınma sorunu, su ve elektrik kesintisi yaşanmasına rağmen Meksika'nın Cancun şehrine tatile giden Teksaslı Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'u istifaya çağırdı.

ABD'de Demokrat Partililer, Teksas'taki "tarihi kış fırtınası" sebebiyle ısınma sorunu, su ve elektrik kesintisi yaşanmasına rağmen Meksika'nın Cancun şehrine tatile giden Teksaslı Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'u istifaya çağırdı.

NBC News'in haberine göre, 17 Şubat'ta sosyal medyada yayımlanan Senatör Cruz'un ailesiyle Cancun şehrine tatile gitmek üzereyken havaalanında bagajlarıyla beklediği ve uçağa bindiği sıradaki görüntüleri, büyük tepki çekti.

Houston Polis Departmanından yapılan açıklamada, Cruz ve beraberindekilerin, 17 Şubat öğleden sonra Houston uluslararası havaalanına geldiği ve kontrollerden geçtiği sırada kendilerine yardımcı olmak için iletişime geçildiği doğrulandı.

Houston Emniyet Sözcüsü, yaptığı açıklamada, "Cruz'un ekibi, bize ulaştı, Senatör'ün havaalanına geleceğini ve yardımcı olup olamayacağımızı sordu. Biz de güvenlik için onları takibe aldık." dedi.

Demokratlar'ın tepkileri

Demokrat Parti Teksas Temsilciliği, olay üzerine Twitter'da "#TedCruzİstifa (#TedCruzResign)" hashtagiyle paylaşımında, "Teksaslılar ölüyor ve siz Cancun'a uçuyorsunuz." ifadesini kullanarak, Senatör Cruz'u Kongreden istifa etmeye çağırdı.

Demokrat Parti Teksas Temsilcisi Gene Wu da Twitter'dan "Düşünün, Teksas Senatörü Ted Cruz, eyalette insanlar donarak ölürken ve su bulamadıkları için donmuş suyu ateşte eritmek zorunda kalırken, Cancun'a uçtu." paylaşımında bulundu.

Wu, tweetinde Cruz'un seyahat ettiği uçağın koridorunda yürürken çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

Bir diğer Demokrat Partili Temsilci Mark Pocan da Twitter'da "Milyonlarca Teksaslı elektriksiz ve susuz bir şekilde acı çekerken, siz Cancun'daki bir plajda uzanmaktaysanız, sizin için iklim değişikliğine inanmamak kolay olmalı." sözleriyle tepki gösterdi.

Cruz'un Senatodaki ofisi ise basın tarafından yöneltilen soruları cevapsız bıraktı.

Teksas eyaletindeki soğuklar

ABD'de şiddetli soğukların devam ettiği Teksas eyaletindeki "tarihi kış fırtınası" sebebiyle insanların ısınma, su ve elektrik gibi ihtiyaçlardan mahrum kaldığı bildirilmişti.

Teksas'taki yetkililer, su arıtma merkezlerini de etkileyen elektrik kesintileri nedeniyle halktan musluk suyunu tüketmeden önce kaynatmalarını istemişti.

Yetkililer, elektrik kesintisinin devam ettiği evlerde suyu kaynatmanın da mümkün olmaması nedeniyle bu kişilerin sağlıkları açısından sadece "ambalajlı su" kullanmasını önermişti.

Kentte bazı iş yerlerine ve kiliselere ısınmak için sığınanlara aynı zamanda içme suyu sağlanırken, özellikle sabah ve akşamları yola çıkanlar dikkatli olmaları konusunda uyarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya