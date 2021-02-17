Teksas'taki kış fırtınasının etkisi drone ile görüntülendi
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Teksas'taki kış fırtınasının etkisi drone ile görüntülendi

17.02.2021 11:44 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:58
Teksas'taki kış fırtınasının etkisi drone ile görüntülendi

ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan ve 21 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan kış fırtınasının etkisi drone ile görüntülendi.

ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan ve 21 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan kış fırtınasının etkisi drone ile görüntülendi. 

ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan kış fırtınası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.  ABD medyası, kış fırtınası nedeniyle Teksas eyaletinde 250 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığını ve 4 milyondan fazla ev ve iş yerinin olumsuz yönde etkilendiğini aktardı. Bazı evsiz vatandaşların donarak hayatını kaybedettiğine dikkat çeken Amerikan medyası, Teksas Valisi Greg Abbott'un soğuk hava ile mücadele konusunda zaman zaman zorlanıldığı açıklamalarına atıfta bulundu.

TEKSAS VALİSİ: BİR YANDAN KORONAVİRÜS BİR YANDAN KAR FIRTINASI

Abbott, kış fırtınasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir yandan koronavirüs bir yandan da kar fırtınası ikisi ile aynı anda uğraşmak oldukça zor. Evsiz vatandaşlara barınak sağlamak zorundayız."dedi. Öte yandan,Teksas eyaletinde bulunan Galveston Bay'ın karla kaplı hali drone ile görüntülendi. ABD Başkanı Joe Biden ise, birkaç gün önce başlayan ve devam eden kış fırtınası nedeniyle Teksas eyaletinde acil durum ilan ettiği duyurulmuştu.


Teksas'taki kış fırtınasının etkisi drone ile görüntülendi
Teksas'taki kış fırtınasının etkisi drone ile görüntülendi
Teksas'taki kış fırtınasının etkisi drone ile görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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