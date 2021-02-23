Teksas'ta tren, yakıt yüklü tankerlere çarptı
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Teksas'ta tren, yakıt yüklü tankerlere çarptı

23.02.2021 20:41 | Son Güncelleme: 23.02.2021 20:45
Teksas'ta tren, yakıt yüklü tankerlere çarptı

ABD'nin Teksas eyaletinde yük treni, yakıt yüklü 3 tankere çarptı.

ABD'nin Teksas eyaletinde yük treni, yakıt yüklü 3 tankere çarptı. Kaza sonucu şiddetli patlamanın meydana geldiği duyuruldu.

Kaza, ABD'nin Teksas eyaletindeki Cameron ilçesi yakınlarında meydana geldi. ABD medyası, bir yük treninin, yakıt yüklü 3 tankere çarptığını duyurdu. Kaza sonucunda meydana gelen patlama sonucu yangın çıktığı ve siyah dumanın birçok bölgeden görülebildiği ifade edildi. Kazanın nasıl meydana geldiği, can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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