Teksas'ta silahlı saldırı: Beş kişi yaşamını yitirdi

01.09.2019 11:09

ABD'nin Teksas eylaetinde silahlı bir saldırıda en az beş kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Bu, Teksas'ta bir ay içinde gerçekleşen ve rastgele insanların öldürüldüğü ikinci silahlı saldırı oldu.

Saldırıda ilk öldürülen, saldırganın aracını Midland ve Odessa arasında durduran polis oldu.

Polisin ardından yoldan geçen araçlara ve yayalara ateş eden saldırgan, kendi arabasını bırakıp çaldığı bir postane aracıyla yoluna devam etti.

30'larının ortasında beyaz bir adam olarak açıklanan saldırganın bir sinema binasında öldürüldüğü belirtiliyor.

Olaylar sırasında üçü polis olmak üzere 20 civarında kişi yaralandı.

Odessa Tıp Merkezi Hastanesi 17 aylık bir bebeğin yüzüne bir mermi parçası isabet ettiğini ve helikopterle hastaneye getirildiğini açıkladı.

Yaralılardan yedisinin daha durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

Dört hafta önce de Teksas'ın El Paso kentinde 22 kişi silahlı bir saldırgan tarafından öldürülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan paylaştığı mesajda, saldırıyla ilgili bilgi aldığını yazdı.

Teksas Valisi Greg Abbott, Teksaslılar olarak "bu trajediye birlik olarak yanıt vereceklerini" söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise kendisinin ve Trump yönetiminin "Kongre'de iki partiyle birlikte çalışarak ülke genelindeki silahlı katliam belasından kurtulmak için çalışmaya son derece kararlı" olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump, son dönemde gerçekleşen Teksas ve Ohio'daki saldırıların ardından silah almak isteyenlerin sabıkalarının incelenmesi fikrini incelediklerini söylemiş fakat Ulusal Silah Birliği (NRA) Başkanı Wayne LaPierre ile telefonda konuştuktan sonra açıklamalarının tonu değişmişti.

La Pierre de bir açıklama yaparak "Silah almak isteyen insanlar halihazırda sıkı denetimlerden geçiriliyor. Bazıları bunun farkında değil" dedi.