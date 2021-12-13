Teksas' ta silahlı saldırı: 1 ölü, 14 yaralı - Haberler
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Teksas' ta silahlı saldırı: 1 ölü, 14 yaralı

Teksas' ta silahlı saldırı: 1 ölü, 14 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Teksas'ta bir anma töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 14 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Teksas'ta bir anma töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 14 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Baytown kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Harris County Şerifi Ed Gonzalez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kalabalık bir grup tarafından düzenlenen anma töreni sırasında bir araçtan silahlı saldırı gerçekleştirildiğini ifade etti. Gonzalez, saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ünün durumu ciddi olmak üzere 14 kişinin yaralandığını söyledi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - TEKSAS

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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