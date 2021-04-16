Teksas'ta ruhsatsız tabanca bulundurulmasına imkan tanıyan yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi'nden geçti
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Teksas'ta ruhsatsız tabanca bulundurulmasına imkan tanıyan yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi'nden geçti

Teksas'ta ruhsatsız tabanca bulundurulmasına imkan tanıyan yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi'nden geçti
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

ABD'nin Teksas eyaletinde taşıma ruhsatı olmadan tabanca bulundurulmasına imkan tanıyan yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi.

ABD'nin Teksas eyaletinde taşıma ruhsatı olmadan tabanca bulundurulmasına imkan tanıyan yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi.

Teksas Temsilciler Meclisi, ruhsat ya da atış eğitimi gerektirmeden tabanca taşınmasına izin veren yasa tasarısını 56 "ret" oyuna karşın 84 "kabul" ile Senato'ya gönderdi.

1,6 milyondan fazla ruhsatlı tabanca sahibinin bulunduğu Teksas'ın, tasarının yasalaşması durumunda, "taşıma ruhsatı olmadan en fazla tabanca bulundurulan eyalet" olabileceği kaydediliyor.

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat üyeler, silah taşımayı kolaylaştıran yasa tasarısına şiddet olaylarını artırabileceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Teksas'ta silah taşıma ruhsatı 100 ila 150 dolara mal olurken, taşıyıcıların atış talimi ve adli sicil kaydı gibi bir dizi prosedürü yerine getirmesi gerekiyordu.

Söz konusu tasarı, Senato'dan da geçmesi durumunda yürürlüğe girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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