Teksas'ta petrokimya tesisinde patlama: 3 yaralı
ABD'nin Teksas eyaletinde bir petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
ABD'nin Teksas eyaletinde bir petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
BBC'nin haberine göre, Port Neches'te TPC Group'a ait petrokimya tesisinde büyük bir patlama meydana geldi vee tesisten alevler yükseldi.
Patlamada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı, diğer çalışanlar tahliye edildi.
Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği, tesisin yakınlarında yaşayanlar için zorunlu tahliye işlemlerinin başlatılacağı öğrenildi.