Teksas'ta petrokimya tesisinde patlama: 3 yaralı
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Teksas'ta petrokimya tesisinde patlama: 3 yaralı

ABD'nin Teksas eyaletinde bir petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

27.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:18
Teksas'ta petrokimya tesisinde patlama: 3 yaralı

ABD'nin eyaletinde bir petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

BBC'nin haberine göre, Port Neches'te TPC Group'a ait petrokimya tesisinde büyük bir patlama meydana geldi vee tesisten alevler yükseldi.

Patlamada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı, diğer çalışanlar tahliye edildi.

Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği, tesisin yakınlarında yaşayanlar için zorunlu tahliye işlemlerinin başlatılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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