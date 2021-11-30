Teksas'ta "Kovid-19 yardımlarıyla" Lamborghini satın alan kişiye 9 yıl hapis cezası

NEW ABD'nin Teksas eyaletinde, sahte belgeler düzenleyerek elde ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yardım fonları ile Lamborghini araç dahil, lüks alımlar yapan bir kişi, 9 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Teksaslı 30 yaşındaki Lee Price'ın Kovid-19 salgını nedeniyle dağıtılan yardımlarda dolandırıcılık ve kara para aklamadan suçlu bulunduğu belirtildi.

Lee'nin Kovid-19 fonundan vergi kayıtlarında sahtecilik yaparak 1,6 milyon dolar kredi çektiği, bununla da Lamborghini Urus, Ford F-350 tipi kamyonet ve Rolex saat gibi kendine pahalı eşyalar satın aldığı kaydedildi.

Eylülde hakkındaki suçlamaları kabul eden Lee'ye, mahkemede 9 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.

Açıklamada, Lee'nin çektiği 1,6 milyon dolar kredinin 700 bin dolarına el konulduğu ifade edildi.

Adalet Bakanlığı Dolandırıcılık Dairesinin, Kovid-19 yardım fonlarında sahtekarlık yapmaktan 150'den fazla sanık hakkında 95'ten fazla cezai dava açtığı ve bu davalar sonucu dolandırıcılıkla elde edilen fonlardan 75 milyon doların üzerinde nakdin geri alındığı bilgisi paylaşıldı.

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri

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