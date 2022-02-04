Teksas'ta kar fırtınası alarmı verildi

ABD'nin Teksas eyaletinde kış fırtınasının elektrik kesintilerine ve yüzlerce uçuşun iptaline yol açmasının ardından 17 bölgeyi kapsayan afet bildirisi yayınlandı.

ABD'de geçtiğimiz yıl milyonlarca kişiyi elektriksiz bırakan, marketlerin önünde tüp ve su kuyruğu oluşmasına yol açan kış fırtınasının vurduğu Teksas eyaletinde bu yıl da sert hava koşullarıyla mücadele ediliyor. Teksas Valisi Greg Abbott, kar fırtınasının elektrik kesintilerine ve yüzlerce uçuşun iptaline neden olmasıyla eyalet genelindeki 17 bölgeyi kapsayan afet bildirisi yayınladı. Abbott yaptığı açıklamada, fırtınanın 17 bölgede ciddi maddi hasar, yaralanma veya can kaybı tehdidi oluşturduğunu söyleyerek, "Bu tehdit kapsamında söz konusu bölgelerde afet hali ilan ediyorum" ifadelerini kullandı. Abbott, eyalet hükümetinin mevcut tüm kaynaklarının bu felaketle başa çıkmak için kullanılmasına izin verdi.