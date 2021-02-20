Teksas'ta kar fırtınası: 14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor
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Teksas'ta kar fırtınası: 14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

20.02.2021 09:35 | Son Güncelleme: 20.02.2021 09:47
Teksas'ta kar fırtınası: 14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

Kış fırtınası nedeniyle 30 kişinin öldüğü ABD'nin Teksas eyaletinde hayat şartları ağırlaşmaya devam ederken, yetkililer en az 14,9 milyon kişinin temiz suya erişim sıkıntısı çektiğini açıkladı.

Kış fırtınası nedeniyle 30 kişinin öldüğü ABD'nin Teksas eyaletinde hayat şartları ağırlaşmaya devam ederken, yetkililer en az 14,9 milyon kişinin temiz suya erişim sıkıntısı çektiğini açıkladı.

Son 30 yılın en soğuk günlerini yaşayan ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan milyonlarca insan kış fırtınası nedeniyle ağırlaşan hayat şartlarında mücadele veriyor. Kış fırtınası nedeniyle 30 kişinin öldüğü Teksas eyaletinde hayat şartları ağırlaşmaya devam ederken, yetkilileri en az 14,9 milyon kişinin içme suyu sıkıntısı çektiğini açıkladı.Yetkililer, Teksas nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan 14,9 milyon kişinin temiz suya erişiminde sıkıntı yaşadığını açıkladı.

GIDA VE SU SIKINTISI DEVAM EDECEK

Öte yandan, Teksas'ta hava durumunun önümüzdeki 24 saat içinde iyileşmesi bekleniyor.  Yetkililer, sakinleri önümüzdeki günlerde yiyecek ve su kıtlığıyla karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyardı.

DONDURUCU SOĞUK KUTUPLARDAN

Meteoroloji uzmanlarına göre soğuk hava, Kuzey Kutup Bölgesi'nden gelen güçlü bir yüksek basınç sisteminin sonucu olduğunu ifade etti. Olağan dışı hava koşulları, ABD'nin çoğu kentinde sert kış şartlarının, kutuplardaki soğuk havayı dengeleyen dünyadaki sıcak akıntıların küresel ısınmadan dolayı zayıflaması ve normalde Kuzey Kutup Dairesi içinde tutulan soğuk havanın güneye doğru kaçmasından kaynaklandığı belirtiliyor.


- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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