Teksas'ta Cumhuriyetçilerin çıkardığı tartışmalı seçim yasası yürürlüğe girdi
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Teksas'ta Cumhuriyetçilerin çıkardığı tartışmalı seçim yasası yürürlüğe girdi

Teksas'ta Cumhuriyetçilerin çıkardığı tartışmalı seçim yasası yürürlüğe girdi
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin Teksas eyaletinde, Demokratların "azınlıkların seçimlere katılımlarını kısıtlama yasası" olarak değerlendirdiği yeni seçim tasarısı Vali Greg Abbott tarafından imzalanarak yasalaştı.

NEW ABD'nin Teksas eyaletinde, Demokratların "azınlıkların seçimlere katılımlarını kısıtlama yasası" olarak değerlendirdiği yeni seçim tasarısı Vali Greg Abbott tarafından imzalanarak yasalaştı.

Eyaletin Cumhuriyetçi Valisi Abbott, Amerikan kamuoyunda tartışmalara ve tepkilere neden olan Teksas Seçim Yasası'nı bugün imzalayarak yürürlüğe soktu.

Abbott, imza töreni sırasında, söz konusu yasaya karşı bazı sivil toplum kuruluşlarının geçen hafta açtığı federal davaları kastederek, "Bu yasanın mahkemelerdeki davalardan geçerek onaylanacağından son derece eminim." diye konuştu.

Yasaya karşı çıkan kesimden Siyahilerin İlerlemesi Ulusal Derneği (NAACP) Başkanı Derrick Johnson ise yaptığı açıklamada, "Teksas Valisi Abbott, kasıtlı olarak demokrasiden vazgeçti. Siyahi oylar bugün bastırıldı. İğrendik." sözleriyle tepkisini paylaştı.

Oy kullanma yöntemleri kısıtlanıyor

"Senato Tasarısı 1" olarak da bilinen yasa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 Kasım 2020 Başkanlık seçimlerinde yaygın olarak başvurulan mektupla veya erken oy kullanma gibi yöntemleri kısıtlıyor.

Yasa ayrıca, seçim ihlallerine yönelik yaptırımları ağırlaştırırken, yerel parti gözlemcilerinin yetkilerini de artırıyor.

Yasanın, özellikle siyahi seçmenler başta olmak üzere eyaletteki azınlıkların seçme haklarını ihlal edeceği ve yasadaki düzenlemelerin federal Seçim Kanunu'na aykırı olduğu iddia ediliyor.

Demokrat vekiller tepki olarak Teksas'ı terk etmişti

Eyalet kongresindeki 50 Demokrat üye, Cumhuriyetçilerin oy kullanma kurallarını sıkılaştıracak söz konusu yasa tasarısı çalışmalarını önlemek için 13 Temmuz'da eyaleti terk etmişti.

50 Demokrat siyasetçi, en az üçte ikisinin hazır bulunması zorunlu 150 kişilik eyalet kongresindeki oylamayı bloke etmek için Austin'den iki özel jetle Washington'a gitmiş, yasanın çıkarılması için gerekli 30 günlük süre tamamlanmadan Teksas'a dönmeyeceklerini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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Teksas'ta Cumhuriyetçilerin çıkardığı tartışmalı seçim yasası yürürlüğe girdi - Haberler
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