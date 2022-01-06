Teksas'ta babasının silahıyla oynayan çocuk annesiyle kardeşini yaraladı - Haberler
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Teksas'ta babasının silahıyla oynayan çocuk annesiyle kardeşini yaraladı

Teksas'ta babasının silahıyla oynayan çocuk annesiyle kardeşini yaraladı
AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin Teksas eyaletinde babasının silahıyla oynayan çocuk kaza ile annesi ve kardeşinin yaralanmasına neden oldu.

NEW ABD'nin Teksas eyaletinde babasının silahıyla oynayan çocuk kaza ile annesi ve kardeşinin yaralanmasına neden oldu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, olay Granbury şehrindeki bir alışveriş merkezine ait otoparkta meydana geldi.

Aracın içinde beklerken 2 yaşındaki çocuğun koltuk ile konsol arasında duran silahı alarak oynaması sonucu silahın ateş aldığı, sürücü tarafında duran 23 yaşındaki annesi ile 1 yaşındaki kardeşinin isabet aldığı kaydedildi.

Kolundan yaralanan anne ile bacağından yaralanan kardeşin hastaneye kaldırıldığı ancak sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olay sırasında 26 yaşındaki babanın ise araç dışında bulunduğu bildirildi.

Olayı inceleyen polisin babaya yönelik henüz bir suçlamada bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

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AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri

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