Teksas'ta apartmanda yangın: 50 tahliye

ABD'nin Teksas eyaletinde 5 katlı apartmanda yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken yetkililer apartmandaki 50 kişiyi tahliye etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletinde 5 katlı apartmanda yangın çıktı. San Antonio bölgesinde bir apartmanda dün akşam saatlerinde yangın meydana geldi.Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre yangının nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer apartmandaki 50 kişiyi tahliye etti. Dün akşam saatlerinde apartmanda başlayan yangının yapılan çalışmaların ardından itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı