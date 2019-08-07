Teksas polisi kölelik dönemini anımsatan uygulama için özür diledi

07.08.2019 08:24

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde atlı polislerin tutukladıkları bir zencinin ellerini arkadan kelepçeledikten sonra kement benzeri bir iple bağlayarak götürmeleri ülkede tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada yayılan görüntüler ABD'nin özellike güney eyaletlerinde uzun yıllar boyunca yürürlükte kalan kölelik uygulamalarını çağrıştırdığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefine oturdu. Euronews.com'da Görüntüle