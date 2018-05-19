Teksas Kanlı Lise Saldırısının Kurbanlarını Andı
Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde meydana gelen silahlı lise saldırısının ardından birçok insan olayda hayatını kaybedenlere dua etmek için bir araya geldi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde meydana gelen silahlı lise saldırısının ardından birçok insan olayda hayatını kaybedenlere dua etmek için bir araya geldi.
Author: euronews-tr
Tags: Silahlı saldırı Saldırı Kuzey Amerika Silahlar Silahsızlanma Posted: 19 mei 2018
Kaynak: Euronews.com