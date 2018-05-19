Teksas Kanlı Lise Saldırısının Kurbanlarını Andı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde meydana gelen silahlı lise saldırısının ardından birçok insan olayda hayatını kaybedenlere dua etmek için bir araya geldi.

Author: euronews-tr

Tags: Silahlı saldırı Saldırı Kuzey Amerika Silahlar Silahsızlanma Posted: 19 mei 2018