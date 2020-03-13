'Teksas' hayranı temizlik işçisi
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İzmit Belediyesi, Gündoğdu, Güncel

'Teksas' hayranı temizlik işçisi

İZMİT Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi Selami Gündoğdu (54), çöp kovasına, süpürgesinin sapına ve yanında taşıdığı defterine yaptığı çizimlerle kendisine hayran bırakıyor.

13.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:58
'Teksas' hayranı temizlik işçisi

İZMİT Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi Selami Gündoğdu (54), çöp kovasına, süpürgesinin sapına ve yanında taşıdığı defterine yaptığı çizimlerle kendisine hayran bırakıyor. Üzerinde 'Gringo Selo' yazan kovboy çiziminin olduğu kovasıyla sokaklarda gezerek temizlik yapan Selami Gündoğdu çocukluğunda okuduğu çizgi romanlardan etkilenerek çizimler yaparken, çizgi roman da yazıyor.  

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan temizlik işçisi 'Gringo Selo' lakaplı Selami Gündoğdu, çizim yeteneği ile usta ressamları aratmıyor. Kandıra'nın Güvenler köyünde doğup büyüyen ve maddi imkansızlıklar nedeniyle ilkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen 3 çocuk babası Selami Gündoğdu, çocukluğunda gördüğü çizgi romanlara bakarak resim çizmeye başladı. Zaman içerisinde kendisini geliştiren Selami Gündoğdu, yanından ayırmadığı defterinde çizgi romanlar yazmaya başladı. Çok sayıda bitmiş hikayesi olan Selami Gündoğdu, aynı zamanda çalışırken kullandığı çöp kovasına ve süpürgesinin tahta sapına, hatta eldivenlerine bile çizgi romanlarındaki karakterleri çizdi. Süpürge sapına büyüteçle yakma resimler çizen Selami Gündoğdu, çizgi romana dönüştürdüğü hikayelerinden birini yayınlamak istiyor. Üzerinde 'Gringo Selo' yazan, kovboy ve farklı karakterlerin olduğu çizimlerin olduğu çöp kovasıyla sokaklarda gezerek temizlik yapan Selami Gündoğdu, kovasındaki çizimle ilgi çekiyor. "KİTAPLAR BENİM İNSANSIZ ARKADAŞLARIMDI"Arkadaşlarının kendisine çizgi romanları çok sevdiği için 'Gringo Selo' diye lakap taktığını söyleyen Selami Gündoğdu, "İlkokul yıllarımda resim sanatı ve çizgi roman bir araya geldi. Küçükken bir arkadaşım okula çizgi roman getirmişti. Orada hoşuma gitmişti. O zamanlar benim almaya imkanım yoktu. Sonrasında ben kendime de çizgi romanlar getirtmeye başladım. Resim sanatına onlara bakarak başladım. Yazıp, çizerek kendimi geliştirdim. Yıllarca çizdim. Sonra dağlarda, ormanlarda hayvan peşindeyken kitaplar benim insansız arkadaşlarımdı. Yıllarca onlarla beraber gidip geldim." dedi. "HAYVAN SOPALARINA ÇİZDİĞİM RESİMLER BU SEFER SÜPÜRGE SAPLARINDA ORTAYA ÇIKTI"

Temizlik işlerinde çalışmaya başladıktan sonra çizgi romanlarından ayrılmadığını söyleyen Gündoğdu, "2008 yılında temizlik işlerine girdim. Sanatımla da kendimi koparmadım. Boş zamanlarımda yine resim çizdim. Önceleri hayvan sopalarına çizdiğim resimler bu sefer süpürge saplarında ortaya çıkmaya başladı. Ondan sonra sanatımı değerlendiremesem bile sevdiğim için bu resim iş benim için bir teselliydi, arkadaştı. Fırsat buldukça devam ediyorum. Çünkü ilk önce ekmek yediğim işe önem veriyorum. Bu işte sanatı boş kaldıkça, istirahat saatlerinde yazıp, çiziyorum. Hayal dünyamla iş hayatım bir araya gelmiş oluyor. Serbest olmasam bile böyle romanlar çıkıyor. Kitap yazıp, çizmek, konusu, öyküleri kendi hayal dünyama ait. Ama iş yayına ve basım işine gelince bu maddi bir meseleye dönüşüyor. Ben ticari bir meseleye dönüşünce maddi durumum müsait olmadığı için yayınlama durumum olmadı. Bir kitabımı yayınlamak isterdim." diye konuştu. 


Kaynak: DHA

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